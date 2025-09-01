Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Battlefield 6 hoppar över ray tracing

Melding Plague

Battlefield 6 hoppar över ray tracing

Istället uppges utvecklarna fokusera på att få spelet att flyta bra.

Läs hela artikeln här

Äntligen någon med vett innanför pannan!

Hoppas fler tar efter!

Citera för svar!

Citera för svar!

MB: Asus Maximus III Gene CPU: I7 860 4ghz HT Kylning: Antec 920 GPU: EVGA 770 2GB RAM: Corsair 12GB 1600mhz XMS3 2x2GB + Vengence HP 2x4GB SSD: Samsung EVO 840 120GB HDD: Samsung 1Tb 7200rpm, Seagate 2TB 7200rpm Chassi: Fractal Design Define Mini

Älskar det beslutet!!!

| CPU R7-9800X3D | Mobo MSI MAG X670E Gaming Plus WIFI | Ram 32Gb DDR5 6000MHz CL30 | GFX RTX 4080 Super | HDD 2x 1024Gb M.2 SSD | Corsair 850W | Playstation 5 | Xbox Series X |
"Om allt verkar gå bra vet du förmodligen inte alls vad som pågår."

Låter rimligt. Ray tracing är måhända framtiden men kan inte förundra över hur lite synbar effekt det ger dagens spel trots den gigantiska prestandakostnaden

Lät som ett klokt beslut för en gångs skull.

Snälla, kan SweC sluta låtsas vara en Youtube-kanal och återgå till en riktig hårdvaru- sida/forum där man får ordentlig information i text.

Hade inte haft något emot det så länge det hade kunnat vara en toggle och inte som i andra spel där det är påtvingat.

🡇

• 5800x3D • RTX 3060 •

HELT RÄTT!!!
Lägg istället möda på att porta till Vulkan och sedan Linux.
Detta kommer bredda antalet möjliga köpare.

Men herregud, tänker de inte på Nvidias aktieägare? Vad osympatiskt.

Använder aldrig Ray-tracing i spel där det finns, fast man har ett bra grafikkort för det. Tycker det ger så lite skillnad och tappar för mycket FPS.
Dom skulle kunna haft det enbart i Singleplayer, men inte hela världen att det inte finns alls.

YouTube-kanal: https://youtube.com/@rewoXofficial

HELT RÄTT!!!
Lägg istället möda på att porta till Vulkan och sedan Linux.
Detta kommer bredda antalet möjliga köpare.

Nja, hade gärna sett att det gick att spela på linux, men att det blir så mycket fler potentiella kunder med de 4 % av steam som kör linix tror jag inte. Istället för att porta till vulkan kanske de kunde använda en anticheat lösning som är linux kompatibel. Proton fungerar bra. Även om jag i en framtid när liux blivit allt ut iallt önskar att spel använde vulkan istället för direct X.

Min Dator: AMD 3600 | 24 GB RAM | Asus X570 Prime | Fractal Design Arc R2 | Thermalright Silver Arrow | Dell U2412M | IBM Model M

Shit vad skönt!!

Tack för det.

MSI B650 Tomahawk Wifi, Ryzen 7 9800X3D, Hellhound 7900 XTX, 64GB Kingston Fury, SoundBlaster Z, Corsair HX1200i

Men herregud, tänker de inte på Nvidias aktieägare? Vad osympatiskt.

Intressant med tanke på att 9070xt och 5070ti är nästan nacke i nacke när det gäller vanlig raytracing.

Bra, det är bara marketingploj ändå.

gotta go fast

Så länge det går att spela utan Origen så plockar jag nog upp ett ex.

Helt rätt!!!

Bara synd att Nvidia är desperat att ta död på pascal-korten. Utan Ray-Tracing så är ju GTX 1080 Ti fortfarande ett suveränt kort!!! Till och med Maxwell's GTX 980 Ti klarar en hel del lyft i väloptimerade spel, vid 1080p.

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Ray tracing i FPS spel är knappast något många vill ha när så hög FPS efterfrågas.

NZXT H7 Flow, ASUS Z390-E, Intel 9700K 3.6GHz, 16 GB Corsair Vengeance 3.2GHz, Samsung EVO 970 500GB, MSI RTX 2070 Gaming Z, Seagate Barracuda 4 TB, Corsair RM750X V2 750W, Noctua NH-D15, 1 st FD Venturi HF-14, 6 st Phantek M25 120mm, Dell S2721DGFA,

Fast... hur coolt hade det inte varit med explosioner och riktig ljussättning? En flashbang i ett mörkt rum och alla med HDR åker ut

Så länge det går att spela utan Origen så plockar jag nog upp ett ex.

Det gör det, dom satsar stort på Steam faktiskt.. dock behöver du ha ditt Steam-konto länkat med EA/EA-App. Men deras app (EA App/Origin) behöver inte finnas på din dator också.

YouTube-kanal: https://youtube.com/@rewoXofficial

Låter rimligt. Ray tracing är måhända framtiden men kan inte förundra över hur lite synbar effekt det ger dagens spel trots den gigantiska prestandakostnaden

Fast är det inte ganska så märkbar skillnad i t ex Indiana Jones och Cyberpunk 2077? Nu har jag inte spelat dessa med ray tracing(än, inväntar ny GPU) men vad jag kunde se på Youtube(komprimerat skräp) så var där ganska så stora skillnaden, speciellt i Indiana Jones. Sen om det är värt FPS kostnaden, det får var och en bestämma.

Mycket bra! Ray tracing kan de lägga till i efterhand för folk som vill ha det i singelplayer. Fokus 1 ska vara att de flyter på bra för 99% av spelarna som inte bryr sig om sånt.

RTX 5070 TI Asus Rog Strix OC|12th i7 12700KF 4.70GHZ OC|32GB RAM|1 NVME SSD 2 Sata SSD.
Lian Li Fans| Corsair AIO|PSU ASUS ROG Strix 1000W Platinum.
Wooting 80he Keyboard|Steelseries Pro Superlight.

Phew! Det här är lite av ett "kejsarens nya kläder"-moment.

Förstår mig rätt. Raytracing är i högsta grad avnändbart inom många fält!

Men för spelutveckling så har ändå frågan ställts ett gäng år hur mycket det kostar i prestanda kontra hur mycket det ger.
Det har blivit bättre - men för många är förbättringarna inte värt halverad framerate riktigt.

Och ja - då är väl snarare den stora styrkan för spelutvecklare med raytracing där de slipper bygga fusklösningar som kostar en hel del extra tid med fixar - istället för att bara tillämpa fysikens lagar som raytracing ger.

Men väljer spelutvecklare att inte ha med raytracing 2025 för att det kostar dem tid som de vill lägga på annat...

Då ser salespitchen bra mycket tunnare ut för raytracing alltså.

💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
🎮 → Steamdeck
🎮 → Steamdeck

HELT RÄTT!!!
Lägg istället möda på att porta till Vulkan och sedan Linux.
Detta kommer bredda antalet möjliga köpare.

Tvivlar att deras kernel anticheat kommer funka bra på Linux tyvärr. :/

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Phew! Det här är lite av ett "kejsarens nya kläder"-moment.

Förstår mig rätt. Raytracing är i högsta grad avnändbart inom många fält!

Men för spelutveckling så har ändå frågan ställts ett gäng år hur mycket det kostar i prestanda kontra hur mycket det ger.
Det har blivit bättre - men för många är förbättringarna inte värt halverad framerate riktigt.

Och ja - då är väl snarare den stora styrkan för spelutvecklare med raytracing där de slipper bygga fusklösningar som kostar en hel del extra tid med fixar - istället för att bara tillämpa fysikens lagar som raytracing ger.

Men väljer spelutvecklare att inte ha med raytracing 2025 för att det kostar dem tid som de vill lägga på annat...

Då ser salespitchen bra mycket tunnare ut för raytracing alltså.

Grejen i sammanhanget är väl att alla spel där raytracing är valbart så måste man ju lägga tid på båda lösningarna.

Enda sättet att verkligen få den förenklade utvecklarupplevelse du pratar om är väl att RT faktiskt är ett krav, och det har det väl iofs varit i några stycken spel nu, men i de flesta fallen är det ju istället ett val.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Förstår inte riktigt dom som skriver.. Man vill ju ha så hög fps som möjligt.. Ja men är det inte bara att stänga av ray tracing??
Så får man ju högre fps!

Ytterligare en anledning till att inte köpa skiten.

9800X3D - 4090 FE allt vattenkylt.

Förstår inte riktigt dom som skriver.. Man vill ju ha så hög fps som möjligt.. Ja men är det inte bara att stänga av ray tracing??
Så får man ju högre fps!

Eller att man inte kan stänga av RT, så får man också så hög fps som möjligt

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Fast är det inte ganska så märkbar skillnad i t ex Indiana Jones och Cyberpunk 2077? Nu har jag inte spelat dessa med ray tracing(än, inväntar ny GPU) men vad jag kunde se på Youtube(komprimerat skräp) så var där ganska så stora skillnaden, speciellt i Indiana Jones. Sen om det är värt FPS kostnaden, det får var och en bestämma.

I cyberpunk är det natt och dag framförallt nattetid. Men mest skillnad när man slår på path tracing, då spelet plötsligt har skuggor.

Grejen i sammanhanget är väl att alla spel där raytracing är valbart så måste man ju lägga tid på båda lösningarna.

Enda sättet att verkligen få den förenklade utvecklarupplevelse du pratar om är väl att RT faktiskt är ett krav, och det har det väl iofs varit i några stycken spel nu, men i de flesta fallen är det ju istället ett val.

Hela iden med raytracing är att man som utvecklare inte ska behöva spendera så mycket tid överhuvudtaget.

Många som är negativ på Ray-Tracing här...
Hade gärna sett en senare uppdatering med Ray-Tracing som alternativ att slå på.
Det skapar ett helt annat djup i världen och jag tror BF6 hade sett riktigt bra ut med RT.

Nu menar jag främst Path-Tracing eller åtminstone global illumination/ambient occlusion.

hellre mer fps på skärmen än pengar på banken

I cyberpunk är det natt och dag framförallt nattetid. Men mest skillnad när man slår på path tracing, då spelet plötsligt har skuggor.

Hela iden med raytracing är att man som utvecklare inte ska behöva spendera så mycket tid överhuvudtaget.

Om inte folk ser skillnad på Path-Tracing av/på i CP2077 så bör man skaffa nya glasögon

hellre mer fps på skärmen än pengar på banken

Jag sänkte grafikinställningarna till Low. Det var alldeles för plottrigt på höga inställningar, blev avsevärt mycket skönare att spela och enklare att upptäcka fiender på Low.

