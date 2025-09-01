Battlefield 6 hoppar över ray tracing

Phew! Det här är lite av ett "kejsarens nya kläder"-moment.

Förstår mig rätt. Raytracing är i högsta grad avnändbart inom många fält!

Men för spelutveckling så har ändå frågan ställts ett gäng år hur mycket det kostar i prestanda kontra hur mycket det ger.

Det har blivit bättre - men för många är förbättringarna inte värt halverad framerate riktigt.

Och ja - då är väl snarare den stora styrkan för spelutvecklare med raytracing där de slipper bygga fusklösningar som kostar en hel del extra tid med fixar - istället för att bara tillämpa fysikens lagar som raytracing ger.

Men väljer spelutvecklare att inte ha med raytracing 2025 för att det kostar dem tid som de vill lägga på annat...

Då ser salespitchen bra mycket tunnare ut för raytracing alltså.