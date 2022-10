Bootstrap 5 "Mega menu" - Som ni kan använda helt gratis

Hej

Jag har tvättat och fixat en Bootstrap 5 meny där man kan använda dropdowns i flera nivåer och specificera om de ska vara höger eller vänster. Eller om ni vill ha vad de kallar en "mega menu" (antar jag) med kolumner. Detta är naturligtvis standard så det är inge "hitta-på-kod" med Karlssons klister och hallonbåtar.

Om ni behöver en grund för en meny i Bootstrap 5 så kika på denna som jag gjort:

https://github.com/lasseedsvik/Bootstrap-5-Mega-menu

Självklart är det:

"The Do What the F*ck You Want to Public License"

Enjoy

Lasse