Stor offentlig leverantör hackad

1
Melding Plague

Stor offentlig leverantör hackad

Anlitas av många kommuner, och nu kan personuppgifter vara på vift.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Så nu kan folk läsa om all skit som kommunen har skrivit om en?

Visa signatur

En god och ädel man bör avhålla sig från varje som helst kontakt med arbetslivet.

Medlem

Företaget jag jobbar för har drabbats av detta. Blir spännande att komma in på kontoret idag.

Medlem

Min åsikt rent generellt då jag inte vet något om bolagen, är att folk borde ha mer följa tänk.

Säg att man har en bil, man kan kosta på hur mycket pengar som helst att ha det absolut senaste och bästa stöldskyddet. Det hjälper men bilen kan ändå bli stulen.
Man borde då fundera på vad har man för saker i bilen om den ändå blir stulen?

Exakt samma sak med datorsystem. Det finns GDPR som hindrar spara av viss information.
Men mer fokus på om det som inte får hända ändå händer, vilken information kommer då ut? Exakt samma tänk som med bilen ovanför.

Medlem
Det är redan en del av gdpr. Dels ska du inte förvara mer än absolut nödvändigt och dels måste du ha konkreta planer på hur du agerar om det händer något. Planerna är tyvärr oftast inte mer än "kontakta alla inblandade samt Datainspektionen". Finns inte så mycket mer att göra när man ser ett ryskt/kinesiskt IP som boven...

Medlem

Alla äpplen i samma korg, det är sen gammalt

Medlem

Vet någon vilken program det gäller?

Medlem
Än värre med de krossade äggen som ligger underst i korgen!

Medlem
Känns dumt att utföra attacker direkt från Ryssland/Kina när de istället kan ge sig på DNS:er eller leverantörernas egna uppdateringsservrar via valfri Azure-hall inom Europa.

Att blockera Ryssland, Nordkorea etc. är steg ett inom datorsäkerhet imho.

Medlem
Varför skulle kommunen du bor i skriva skit om dig?
Har du jobbat på kommunen eller hft me dkommunen och göra och betett dig illa. Ja då lär det stå skit om dig nånstans. Dock är de ju inte skit utan sanningen så fall 😀

Medlem
Tanken är god, men det saknas en komponent: kostnad.

Skälet till att du inte lämnar plånbok, telefon och solbrillor ens i din oerhört väl stöldskyddade bil är att det hur man än vrider och vänder på det är förenat med en kostnad för dig. Visst, du kan vara försäkrad, men du får ändå betala självrisk och stöka med att spärra och fixa nya kort.

Skulle det kosta företagen något mer än en helt gratis ursäkt att slarva med och läcka personuppgifter vågar jag lova att det skulle hända betydligt mer sällan. Man skulle exempelvis kunna göra dem fullständigt ansvariga för ekonomisk skada som kan härledas till läckan, med omvänd bevisbörda.

Medlem
Karlstad kommun säger till SVT att hacket åtminstone inte kommer leda till att personer med skyddad identitet får sina uppgifter röjda, då dessa lagras anonymiserade i systemet.

De kanske ska fundera på att anonymisera alla uppgifter när de uppenbarligen inte klarar av att hålla dem säkra. Lite oroväckande att det verkar lagras okrypterat med...

Medlem

Såna här läckor borde var en tankeställare till dem som stödjer massövervakning, förbud mot kryptering, chat control etc.

All information som myndigheterna samlar in riskerar att läckas.

Medlem
Karlstad kommun kommer att få äta upp det där citatet. När inte ens våra rättsvårdande myndigheter kan sluta läcka skyddade identiteter på redan utsatta och sårbara människor, så skulle jag inte lägga min tillit till att Miljödata har lyckats anonymisera alla personuppgifter korrekt.

Låt inte heller narrativet i media vara att Miljödata utsatts för en cyberattack, det är sekundärt och tar bort ansvaret som de bevisligen brustit i.

Medlem

Är detta resultat av billigaste upphandlingen där någon lagts sig under imprisoning vunnit och sedan så tummar man på säkerheten?

Medlem

Offentlig upphandling strikes again.

Medlem

Ytterligare en leverantör som sålde onprem-lösningar som lurar över kunderna till "molnet". IT-cheferna står på sidan och hejar på, allt ska till molnet eller vara software as a service, kostnaderna skiter de i då de inte själva betalar, men det ser väl bra ut när man rapporterar uppåt.
Själv är jag bara trött på skiten och tycker att kommuner borde kunna betala sina tekniker ordentligt så man får personal som kan något så man kunde ha system med känslig data onprem.

Medlem

De hade inte råd att spendera pengar på säkerhet. De gjorde bara fina vinster och har de senaste 5 åren gjort utdelningar på ca 37 miljoner kronor 😁

Medlem

Varför går inte stat, region och kommun ihop och skapar sina egna system?

Äckligt rent ut sagt att man upphandlar om sådant här. Och inte krypterar det tillräckligt dessutom (kanske förvarar nyckeln på samma tjänst) - vilket kan vara ett brott mot OSL.

Medlem
Nej du har rätt, det finns inte en chans i h*lv*t*t att vi misslyckas med något om inte ryssen eller kinesen blandar sig i.

Landerholm, SAABs vapenaffärer på 80-90talet, jordskredet i Stenungsund 2023...inget av det där hade hänt om det inte vore för Kina/Ryssland.

Vad säger dig att dom hade lyckats bättre?

