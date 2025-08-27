Stor offentlig leverantör hackad

Min åsikt rent generellt då jag inte vet något om bolagen, är att folk borde ha mer följa tänk.

Säg att man har en bil, man kan kosta på hur mycket pengar som helst att ha det absolut senaste och bästa stöldskyddet. Det hjälper men bilen kan ändå bli stulen.

Man borde då fundera på vad har man för saker i bilen om den ändå blir stulen?

Exakt samma sak med datorsystem. Det finns GDPR som hindrar spara av viss information.

Men mer fokus på om det som inte får hända ändå händer, vilken information kommer då ut? Exakt samma tänk som med bilen ovanför.