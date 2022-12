Ansluta Switch till Mesh

Hej alla!

Pga. av att vi har lite dålig täckning i barnens rum skaffade vi under BF ett TP-Link Deco x50 Mesh-system (3 noder). Något jag noterade bak på noderna är att det finns 3 st Ethernet-uttag, men inga dedikerade "in" och "ut" som en gammal hederlig router vilket fick mig att undra..

Idag kopplar vi:

Fiberbox > Router (Asus) > Switch, och sedan vidare till de olika uttagen i huset. Men på den Routern finns ju en enkel WAN in och ut, vilket tydligen inte finns på x50.

Så frågan är hur man kopplar med x50? Läste nått om Backhaul, och som jag förstod det var att portarna kunde skicka vidare signal utan dedikerad port(?). Men att detta isf krävde en Switch med Backhaul-stöd? Har ju ingen vidare lust att byta ut den med...

Eller måste ens Mesh-systemet in i switchen om den enbart används för WIFI? Så kan jag kopplar jag in fiberboxen direkt i Switchen utan att blanda in Mesh-enheterna?

Googlat och letat på youtube men ingen verkar vilja visa hur man får in switch i systemet mer än illustrationer som visar typ:

Fiberbox > Mesh > switch >övriga mesh. Men där förutsättningarna inte framgår mer än att meshen stödjer Backhaul (dock inget om krav på Switch).

Hoppas någon fattar min frågeställning

Tack på förhand