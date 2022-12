Skruvmonteringsproblem med Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB i Phanteks Eclipse P500A D-RGB Svart ?

Hej allihopa!

Det var länge sedan jag var aktiv inom datorvärlden och en del har hänt sen sist men känns som jag har lyckats läsa på en del och har lite koll nu igen. Undrar dock över en sak som har fått mig att bli lite kluven. Kortfattat så är det dags för ett nytt datorbygge och efter recensioner så har jag valt att köra på följande chassi:

- Phanteks Eclipse P500A D-RGB Svart

och vattenkylaren:

- Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB

som jag vill montera på toppen (den skall kyla en intel 13700k processor). Grejen är att enligt specifikationerna för chassit så skall det gå att montera en 360 radiator på toppen och har sett olika byggen på nätet med just denna kylaren på toppen. DOCK verkar det som att vissa har haft monteringsproblem just med denna kombon där alla skruvar inte kan monteras när man sätter radiatorn där? Har läst alltifrån (rätt vag info) att vissa skriver att allt är ok, medans andra enbart har lyckats skruva in 4-8 skruvar av 12 där monteringen är "stabil". Känns lite oroväckande att alla skruvar eventuellt inte går in och jag tänker att man får med 12 stycken av en anledning. Så min fråga är helt enkelt om någon kör på denna kombon och lyckats skruva in alla skruvar? Alternativt om inte, hur många skruvar kunde ni skruva fast samt är radiatorn stabil på toppen?

Ett annat eventuellt alternativ är att jag byter ut

- Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB

till

- Arctic Liquid Freezer II 280 A-RGB

som inte skall ha detta monteringsproblem med radiatorn på toppen (tydligen kan man skruva in alla skruvar) samt kylningsmässigt är de rätt lika. Hoppas ni kan ge hjälpa mig och ge lite klarhet.

// astra88