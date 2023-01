3D TV (aktiv / passiv). Vilken modell var egentligen bäst?

Bara jag som saknar High Framerate 3D-bio och 3D TV-vågen? Jag fick aldrig chansen att skaffa mig en 3D TV (välvda var dem också, oj oj oj..) under boomen ~2014(?), men nu lär man kanske kunna fynda något überexemplar begagnat. Således, vilken modell var alltså kort och gott bäst? Passiv 3D-funktion utan glasögon som går att applicera på vanligt 2D-material (man fick sitta i "Sweet spots" för rätt vinkel) är nog the epitome of mankind. Tackar för tips och all info från er som minns denna upplevelse!