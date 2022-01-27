Nu är det mindre än en månad kvar tills Microsoft slutar att släppa vanliga uppdateringar av Windows 10. Företaget vill helst att användare med äldre datorer skaffar nytt – gärna en Copilot Plus-märkt maskin. Ett annat förslag som cirkulerar och rekommenderas av olika säkerhetsexperter och tekniksajter är att testa Linux istället.

Med kampanjer som End of 10, som stöttas av en lång rad aktörer i Linux-världen, har en del börjat hoppas på att 2025 kanske till slut kan vara ”the year of the Linux desktop”. Det är inte första gången sådana förhoppningar cirkulerar, men de kan komma att grusas även denna gång.

Enligt en ny rapport från Jon Peddie Research syns ingen våg av nya Linux-användare, rapporterar Neowin. Siffror från Statcounter visar heller inget tecken på någon ökning. I själva verket har Linux andel minskat från en topp på 4,27 procent i april till 3,92 procent i augusti.

Vad gör Windows 10-användarna då? De flesta verkar för tillfället avvakta. Efter ett par månader med relativt snabb ökning sjönk Windows 11:s marknadsandel igen i augusti, enligt Statcounter, och ligger nu återigen under 50 procent av hela Windows-marknaden. Att Microsoft har gjort ett års fortsatta säkerhetsuppdateringar för Windows 10 gratis kan vara en bidragande orsak till denna inbromsning.

Jon Peddie Research skriver att det vanligaste bland datorspelare ser ut att bli att köpa en ny färdigbyggd dator, snarare än att uppgradera sin gamla eller bygga nytt själv. Enligt firmans uppskattningar har det redan under 2025 lett till en 35-procentig ökning av försäljningen av speldatorer och firman räknar med fortsatt höga siffror under flera år. Samtidigt beräknas omkring 10 miljoner spelare överge PC-plattformen och gå över till konsoler, handhållna speldatorer och mobiler.