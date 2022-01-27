Sommaren är snart helt förbi, och höstens lanseringar står för dörren. Logitech sparkar igång spelhösten med ett större avtäckningsevent under fanan Logitech G Play, där SweClockers finns på plats för att ta del av årets tekniknyheter. Därtill väntar kampanjer, tävlingar och andra upptåg genom Logitech Play Days-initiativet.

Det råder ingen tvekan om att simracing står i fokus under avtäckningseventet, där allt från nya rattar och pedaler till styrmotorer i RS50-serien visas upp. Samarbetet med McLaren

F1 är i full gång och bjuder på en Playseat F1 Instinct-stol, en F1-ratt i orange-svart tema samt ett par Logitech A50 X i samma stil.

Utöver 2 700 graders rotation och 8 Nm vridkraft använder RS50-basen vad Logitech kallar haptisk Trueforce. Till skillnad från traditionell force feedback använder RS50 realtidsdata från exempelvis vägtexturer, motorvibrationer och däckens greppförlust för att öka inlevelsen – förutsatt att spelen har inbyggt stöd för funktionen i fråga.

När det kommer till pedalerna i den nya uppsättningen racingprylar används en teknik som kallas load cell braking, med en maxbelastning på 75 kg, vilket syftar till att återskapa känslan av riktiga bromsar. Hall Effect-teknik används för gaspedalen, något som ska ge konsekvent högprecisionsprestanda. Pedalerna går även att justera både i slaglängd och motstånd.

För den som vill lägga vantarna på ett kit med RS50-rattbasen, tillhörande ratt, hjulhubb och bordsklämma landar prislappen på drygt 7 600 kronor. Allt finns redan i dag tillgängligt för både PC och Xbox. Växelspaken släpps vid ett senare tillfälle och adderar, tillsammans med de resterande pedalerna, omkring 2 200 kronor till prislappen för det kompletta kittet.

Själva racingupplevelsen med RS50-basen och tillhörande ratt imponerar. Från små, subtila vibrationer till greppslitande ryck i ratten bjuds det på en inlevelse som hör till det bästa undertecknad upplevt i en racingrigg. McLaren-prylarna gör sig bättre i verkligheten än på bild, där den orangea färgen utgör en snygg kontrast mot de övriga svarta delarna.

Mer kringutrustning

Först ut är det mer plånboksvänliga headsetet i G300-serien vid namn Logitech G321. Här erbjuds ett vadderat huvudband och minnesskum i öronkuddarna, vilka löper på utdragbara skenor för att anpassas efter olika huvudstorlekar. På den mer tekniska sidan återfinns både Logitechs trådlösa Lightspeed-teknik och Bluetooth. Batteritiden uppskattas till 20 timmars användning, och enheten finns tillgänglig till ett rekommenderat pris på 800 kronor.

G515 Rapid Trigger TKL är ett intressant tangentbord tack vare sin implementation av analoga Hall Effect-brytare i lågprofilsformat. Trots att hela paketet mäter in på knappa 22 millimeter vid sin högsta del har Logitech lyckats klämma in flera lager ljuddämpande skum i chassit. Topplattan är av rostfritt stål medan resten av chassit är i plast, och brytarna kommer försmorda direkt från fabrib, likaså stabilisatorerna.

G321-lurarna imponerar med sin låga vikt, mjuka passform och breda ljudbild – särskilt sett till den förmånliga prislappen. Tangentbordet G515 Rapid TKL markerar ett rejält kliv framåt för Logitech inom ett område där de tidigare legat steget bakom konkurrenterna. Brytarna är lena och den variabla aktiveringen fungerar klockrent vid finjustering. Den fylliga ljudprofilen, som drar åt thocc-hållet, är ett välkommet tillskott i kategorin speltangentbord.

Logitech G Pro X2 Superstrike är en produkt som verkligen sticker ut från mängden, det är nämligen en datormus med haptik och analoga induktiva brytare. En kombination Logitech kallar för just Superstrike. Vad detta innebär i praktiken är superlåg klicklatens i kombination med variabel aktivering och rapid trigger-funktionalitet. Detta är något som annars brukar återfinnas i e-sporttangentbord.

Det nya pekdonet mäktar med upp till 8 000 Hz polling rate via medföljande dongel och bolagets Lightspeed-teknik. Detta ska enligt Logitech kunna leverera under 0,2 ms i överföringslatens. Vilket blir extra imponerande tillsammans med Superstrike-teknikens knappa 5 - 8 ms i klick- och aktiveringslatens. Musen väger in på 65 gram och uppges klara 90 timmars aktiv användning på en full laddning. Lansering sker första kvartalet 2026.

Den omåttligt populära G Pro X Superlight får även den en uppdatering i form av Logitech G Pro X Superlight 2C. Här hittar vi Hero 2-sensorn tillsammans med Lightspeed, som åter igen levererar en polling rate på 8 000 Hz. Fysiskt är musen något mindre än föregångaren och väger in på nätta 51 gram, samt ackompanjeras av ett batteri som uppges klara 95 timmars aktiv användning.

Den nedkrympta Superlight 2C ligger mycket bra i handen, särskilt vid claw grip, och passar undertecknad utmärkt. Det är dock utan tvekan Superstrike X2 som stjäl showen. Att använda musen är en upplevelse utöver det vanliga, samtidigt som inlärningskurvan är förvånansvärt låg. Det är lätt att föreställa sig hur det haptiska och induktiva systemet kan göra den klassiska brytaren föråldrad. Logitech talar om en revolution – vilket inte är helt obefogat.

Konsolspelare ska inte misströsta då Logitech även lanserar ett par nya hörlurar från Astro-serien av produkter, närmare bestämt Logitech G Astro A20 X. En av de stora nyheterna med detta headset är användandet av företagets Playsync Audio. Denna funktion tillåter användaren att koppla sig mot två olika system samtidigt, och sedan byta mellan dessa med en enkel knapptryckning. Playsync är kompatibelt med PC, Playsation 5, Xbox Series X / S och Nintendo Switch. Switch 2 kommer vid ett senare tillfälle.

Övrigt använder lurarna Logitechs 40 mm Pro-G-drivare och en 48 kHz-mikrofon stämplad Blue Voice. Den integrerade mix-ampen klarar även av att leverera 24-bitarsljud över trådlös Lightspeed med tillhörande dongel. Alternativt finns möjlighet att köra lurarna via Bluetooth eller USB Type-C. Avslutningsvis finns inbyggd DSP med stöd för 10-bands-EQ samt live-kanalmixer. Allt detta kan bli ditt för 2 300 kronor.

Mjukvara

Det är inte bara ny hårdvara som lanseras under höstkanten, även mjukvarusviten får sig en uppgradering. Den del som med största sannolikhet påverkar flest av SweClockers läsare är en mycket efterlängtad uppgradering av Logitech G Hub, vilken går att ladda ned redan nu.

Utöver ett uppdaterat gränssnitt introduceras nu möjligheten att starta spel direkt via Logitech G Hub. Installerade spel från exempelvis Steam eller Epic Games samlas på ett och samma ställe för smidig överblick, med fördelen av direktintegration med övriga funktioner i Logitech G Hub.

En annan trevlig funktion är möjligheten att spara profiler som automatiskt aktiveras när ett specifikt spel startas. Kurerade och rekommenderade inställningar för att optimera prestandan i spel tillkommer också. Avslutningsvis får vi även möjlighet att dela de sparade profilerna för Logitechs utrustning, eller ladda ned andras profiler på en per-spel-basis.

Streamlabs-tjänsten för innehållsskapare får också ett rejält ansiktslyft när det kommer till gränssnittet. Med detta tillkommer en rad ny funktionalitet, där smarta funktioner som drivs av Nvidia och Inworld AI-agenten tar rampljuset. I praktiken innebär detta tre nya nyckelfunktioner: co-hosting, en automatiserad producent och en teknisk assistent.

Den virtuella co-hosten med tillhörande avatar kommenterar medan du spelar och kan även interagera med dina tittare. Producenten kan bland annat hjälpa till att automatiskt byta scen samt fånga minnesvärda ögonblick. Den tekniska assistenten kan uppmärksamma tekniska problem och bidra med problemlösning, exempelvis vid låg bitrate och frame drops.

Logitech G Play har varit ett fullmatat event med nyheter. Är det något som fångat ditt intresse? Dela med dig i kommentarsfältet!