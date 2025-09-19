Vilka är dina värsta nybörjarmisstag?

Har också allt för många... I den ordning jag kom på dem:

Runt 2000-2001 hade jag uppgraderat min dator flera gånger (bytt moderkort/CPU/RAM, grafikkort och säkerligen mer) och kände mig rätt bekväm med det, så när brorsan skulle köpa ny dator byggde vi den själva, och jag var med för att jag hade lite erfarenhet.

Det gick väl sådär. Distanserna satt inte förmonterade i chassit, vilket de förstås gjorde i min dator när jag uppgraderade, så vi kortslöt moderkortet mot chassit.

Det överlevde faktiskt, men en av PCI-portarna gick sönder. Tror att det inte var något mer än så; om jag inte missminner mig körde han vidare på det moderkortet tills datorn byttes ut.

Lite tidigare än så uppgraderade jag min egen dator, antagligen i samband med att jag hittade hit. Jag bytte CPU osv i december 1999 och ville överklocka den gamla, vågade inte röra den nya. Det var en Celeron 333 MHz (slot 1), så 66 MHz FSB.

Började med att överklocka till hela 343 MHz med en bordsfläkt in i datorn för att jag var så orolig.

Kom sedan upp till 415 MHz (83 MHz FSB), vilket även överklockade PCI-bussen från 33 MHz till 41.5 MHz, vilket IDE-kontrollern inte gillade. Innehållet på disken blev korrupt, fick formatera om och förlorade allt jag hade på datorn, vilket svider än idag pga några egenskapade grejer.

Där har jag verkligen lärt mig läxan; jag är extremt noga med datasäkerhet nu för tiden.

Det allra mesta hade säkert gått att rädda, ser jag nu i efterhand... men det visste jag definitivt inte då.

Snarlika saker hände när jag började experimentera med Linux utan kunskap (strul med partitionstabell -> börja om från början).

Ett till relativt dyrbart misstag (för någon som var 14 eller 15 år) var att jag krossade kislet på min Duron 750 MHz när jag byggde ihop den datorn. Skyller allt på Thermaltake och deras ondskefulla kylarfäste (Super Orb).

Köpte en Duron 700 MHz istället som kördes i 998 MHz under flera år. Som de klockade hade jag nog lika gärna kunnat spara ännu mer och köpa en 600 MHz och fått samma prestanda i slutändan.

Åratal senare deliddade jag en Athlon XP och hade återigen sönder en die. Det var första och sista gången jag testade delidding.

Som tur är ju alla dessa långt bak nu. Tror inte jag har några större missöden sedan den tiden, vad jag kan minnas. Har lärt mig mycket och blivit försiktigare, samt att jag visserligen också experimenterar mindre.

Några mindre grejer har det väl blivit senare, som när jag meckade med nuvarande datorn, och CPU (Ryzen 5800X samt 5800X3D) åkte ut med kylflänsen, dvs det hände två gånger! Men det blev inga böjda pinnar, och jag fick loss dem från kylflänsen båda gångerna, så ingen skada skedd.

Hade det gått att vrida på kylaren mer än typ två grader åt varje håll hade det kanske gått att undvika, men man behövde lyfta upp den en bit först.