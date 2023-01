Mardrömsleveransen från Proshop var tom

Hej Sweclockare,

Vill berätta om min mardröm som börjar med att jag tappade telefonen så skärmen sprack.

Letade då upp bra erbjudanden och hittade Sony Xperia 1 III för ett bra pris hos Proshop. (Misstag nummer 1. )Beställde förra veckan och valde leverans till paketbox. En sån där obemannad utanför Ica. (Misstag nummer 2.)

Leveransen går bra och uppskattas till måndag veckan därpå. Allt frid o fröjd hittils.

Fast forward till måndag...

När jag hämtar ut paketet i måndags så känns något skumt. Hela paketet väger mindre än min gamla Galaxy s10...?! Tänker att jag ska slita upp paketet på plats men hejdar mig då jag vill dokumenteta då jag inte kan neka paketet pga leverans till paketbox.

När jag kommer hem så knäpper jag några bilder på paketet och noterar att jag aldrig under mina drygt 30 år har fått en så uselt förpackad vara. Vare sig när jag köpt elektronik eller begagnatkläder till mitt barn på Tradera. Detta är under all kritik.

När jag knäppt bilderna så filmar jag unboxingen, och föga förvånande är resultatet. Jag har fått en dagisförpackad bunt med bubbelplast. Nu börjar jag bli lite matt för jag inser den kommande baletten jag kommer behöva ställa upp på med Proshop och Postnord.

Ringer till Proshop och förklarar situationen, och de säger åt mig att skicka in bilder på detta för att ens börja någon slags process. Jag tackar för samtalet och skickar in bilderna. Jag får senare som mailsvar att de bekräftat att telefonen har packats hos dem. Nu ber de mig fylla i en reklamationsblankett, skriva ut och skicka tillbaka till dem. Jag utför detta och ber dem skicka en ny telefon, då min är trasig och jag behöver en ny (uppenbarligen). Efter detta följer en radioskugga och får ingen bekräftelse på att de mottagit varken min reklamation eller önskemål om ny produkt.

Ringer dagen därpå (idag) och frågar om uppdatering. De förklarar att de behöver någon slags "go-signal"(?) Och förklarar då att det är postnord de väntar på. Jag försöker återigen påpeka att jag verkligen behöver en ny telefon, samt att jag personligen inte behöver veta hur deras dialog med postnord går. Jag har ju ett kontrakt med Proshop om att de ska leverera en telefon. De förklarar då att dem som arbetar i support inte kan besluta om att skicka en ny telefon. Men att dem skulle kontakta någon kollega hos Proshop om hur de ska göra härnäst.

Här slutar berättandet för det är här vi är just nu.

Tl/dr:

Jag undrar om jag tänker rätt enligt konsumentköplagen att det är med Proshop jag har ett kontrakt. Att Postnord(?) har sett rätt in i paketet och fiskat ur telefonen är ett kontraktbrott mellan Proshop och Postnord?

Hälsningar en trött konsument