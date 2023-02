Behöver jag en mediaspelare?

Kollade mello innan och bilden må vara digital men den är ganska kass. Hade i höstas Telenor stream box och Star Trek: Strange New Worlds på Sky showtime hade en fantastiskt bra bild i 4k, mycket bättre än Netflix etc. har aldrig haft så bra bild. Allt var bättre med boxen, Svt ja allt. Jag kollar inte ofta på just tv men när jag gör det vill jag ha bästa möjliga bild på min 4k tv. Har sneglat på nvidia Shield, vad rekommenderar ni? Nån china spelare från amazon eller kom med tips! Jag har en hembio kopplad. Har bara baskanalerna från Comhem. Eller heter dom Telenor nu? Jag vill inte betala för att få några hd kanaler som jag kollar på några enstaka gånger om året. Som sagt jag kollar sällan på tv men vill ha bra hd bild.