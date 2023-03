Spela in ljud från LP/Kassett via förstärkare till dator?

Tjena

Tänkte försöka skeppa över material på kassetter till datorn samt "digitalisera" några sköna LP skivor (har redan laddat ner allt från nätet men vill ha artefakterna + "mina egna" låtar på datorn).

Gör jag rätt som tänker att man bäst kopplar in LP spelarn/kassettdäcket i förstärkarn, och sen förstärkarn (via RCA till 3,5mm) i det ljusblå "line-in" på moderkortet på PCn? Eller ska jag skippa förstärkarn o koppla LP/kassettdäck rätt in i Line-In?

Är det värt att köpa ett externt ljudkort i 1000-2000kr klassen för en mer "verklighetstrogen" inspelning? Om jag isåfall köper ett sådant, ska jag fortfarande ha förstärkarn eller inte?

Tack på förhand