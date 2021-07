Mjukvaran Audacity är en enklare, och gratis, programvara för att redigera ljudfiler. Det har öppen källkod och finns tillgängligt till Linux, Mac OS och Windows. I maj 2021 såldes Audacity till Muse Group, som bland annat redan äger andra ljud- och musikprogram som Tonebridge och Ultimate Guitar.

Kort efter ägarbytet gjordes ett försök att införa valfri datainsamling med hjälp av Google och Yandex. Tilltaget mötte dock stor kritik hos användare och utvecklare valde till slut att inte införa förändringen utan bad istället användare om ursäkt genom Audacitys Github-sida där det hela förklarades som en miss i kommunikationen. Trots tidigare ursäkt ser datainsamling ut att fortgå, enligt en ny uppdatering i programmets användarpolicy.

Enligt policyn, som uppdaterades den 2 juni, kan programmet samla in användares IP-adress, felkoder, kraschrapporter och vilken processor som det aktuella systemet använder. Det i sig behöver inte nödvändigtvis väcka några misstankar, utan är relativt vanliga datapunkter som används i syfte att identifiera buggar och förbättra programvaran. Det tillägg som väcker större oro i kommentarsfält på Github och forumet Reddit är att mjukvaran nu även samlar in "data nödvändig för brottsbekämpande organ, rättstvister och myndigheter" vid förfrågan. Det framgår dock inte exakt vilken data som samlas in vid en sådan situation.

Användares IP-adresser lagras identifierbart i ett kalenderdygn, för att sedan lagras i hash-format i ett år innan datan raderas helt. Enligt Audacity lagras datan inom EEA, med enstaka undantag där data kan behöva delas med ett huvudkontor i Ryssland eller för "extern rådgivning" i USA. Personlig data kan även delas med en tredje part, inklusive vad som benämns som "rådgivare" och "potentiella köpare".

Det sistnämnda i kombination med att policyn nu inte tillåter användare yngre än 13 år väcker åter upprörda känslor i mjukvarans olika kommunikationskanaler samt på forum. Det riktas bland annat kritik mot att en lokal programvara vars syfte inte kräver en internetuppkoppling rapporterar användares IP-adresser, samt med vilka parter data sedan delas.

Då Audacity har öppen källkod är det i teorin möjligt att fortsätta bygga en separat identisk produkt som ett sidospår, likt hur ordbehandlingsprogrammet Libre Office uppkom när Oracle tog över Open Office. Idén väcktes redan vid första incidenten, men har nu blossat upp på nytt. Ansvariga för Audacity har inte kommenterat förändringarna eller bemött användare i nuläget.

