- name: "Price level" state: "{% set max = state_attr('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_3_10_025', 'max') | float %} {% set mean = state_attr('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_3_10_025', 'mean') | float %} {% set min = state_attr('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_3_10_025', 'min') | float %} {% set current = states('sensor.nordpool_kwh_se3_sek_3_10_025') | float %} {% set very_expensive = max-(max-mean)*0.3 %} {% set expensive = max-(max-mean)*0.6 %} {% set cheap = min+(mean-min)*0.6 %} {% set very_cheap = min+(mean-min)*0.3 %} {% if current > very_expensive %} Very expensive {% elif current > expensive %} Expensive {% elif current > cheap %} Normal {% elif current > very_cheap %} Cheap {% else %} Very cheap {% endif %}"