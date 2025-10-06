SFF vill inte posta

Hej,

Har en SFF (se gallerilänk och spec i signatur) som jag byggde i januari. Har undervoltat grafikkortet lite, och även klockat CPU:n lite försiktigt.

Den fungerade felfritt i sju - åtta månader. Men plötsligt frös skrivbordet, och mus och tangentbord slutade funka. Jag startade om med powerknappen, men sedan ville den inte komma igång igen. Fläktarna går, men ingen bild. Postar inte ens till BIOS.

Nu behöver jag hjälp, för jag börjar bli orolig.

Har provat följande:

1. Koppla bort grafikkort, kopplat (annan) bildkabel direkt från moderkort.

2. Flasha BIOS med uppdatering, gjort clear CMOS.

3. Flyttat runt RAM, tagit bort en sticka i taget

När inget av detta funkade, gissade jag på att moderkortet pajat. Så jag

4. Skickade moderkortet till Proshop för felsökning, och otålig som jag är köpte jag ett nytt kort (Asus B-850i Gaming Wifi).

5. Ingen action med nya kortet heller. Men det har status OLEDs, och den gula DRAM lyste (med fast sken) efter varje start. Så då tänkte jag att det var minnena som var problemet och köpte ett par nya att prova med. En i taget och båda samtidigt. Och ja, jag väntade i uppåt 15 min efter varje start för att datorn skulle ha tid att konfigurera nya minnena. Det hjälpte inte heller.

6. Läste att om RAM inte är problemet, så kan det ändå vara CPU:n som är kass, så skickade in även den till Proshop för felsökning.

7. Har nu fått svar från Proshop att de ”felet inte återskapas eller att produkten är skadad” (vilket är ett konstigt sätt att uttrycka sig på, men den ser inte transportskadad ut på bilderna de skickat, så jag antar att de bara tycker den verkar funka). Har bett om ny granskning på extern verkstad. Fick för övrigt samma svar på moderkortet, men där hade I/O-plåten böjts under transport 🫣

8. Har också mätt upp mitt PSU, ser ut att leverera rätt spänningar på varje pol.

9. Någonstans i detta har jag också provat byta SSD, tänkte att den åtminstone skulle kunna posta till BIOS.

Blir tokig på detta. Har byggt sju - åtta datorer under åren och ingen av dem har krånglat. Vad kan jag ha missat? Kan ju inte göra så mycket testning innan CPU:n kommer tillbaka, men samlar gärna lite hjälp från er andra här under tiden.