Problem med iPhone

Jag har en iPhone 12 mini som köptes för drygt 2,5 -3 år sedan. Har börjat få lite diverse konstiga fel med den.

När jag pratat i telefon med headset så kan den lägga på samtalet helt oväntat. Försökt hitta ett samband och det verkar som efter någon uppdatering låser inte skärmen vid samtal och då kan mitt plånboksfodral ev trycka på skärmen.

Ibland ligger telefonen helt still och det lägga på, att jag trodde de va plånboksfodral et va att den la på när ja la ner mobilen i fickan me va ja trodde va låst skärm.

Idag stötte jag på att det slutade ladda för den blev för varm. Hade det vart sommar så hade jag inte reagerat på just det, men den blev varm av laddningen.

Finns det något man kan göra eller är det att bita i det sura äpplet och dax för ny?