Långsamt internet från router (trådat)

Hej,

Har precis flyttat in i ny lägenhet där vi har 1000/1000 mbit (Tele2) Jag har kopplat enligt följande:

Från media omvandlare till port 1, sen sladd från uttag nr. 1 i väggen in i routern -> sladd från router in i datorn.

Med denna lösning hamnar jag på ca 350 mbit ned / 950 mbit upp.

Kör jag direkt från vägguttag rätt in i datorn så blir resultatet snarlikt.

Kör jag däremot direkt från media omvandlaren in i datorn hamnar jag på ca 930 mbit upp / ner. Detta är dock inte ett alternativ då detta kräver att en sladd går genom hela rumnmet.

Har ni något förslag på vad som kan vara fel / något åtgärd?

Tillägg: En sak som jag upptäckt i min egna felsökning är i skåpet där omvandlaren sitter har jag 10 st uttag numrerade från 1-10. Tex. nr 9 & 10 går ut i vardagsrummet, kopplar jag till dessa så får jag inget nätverk alls. Verkar endast vara uttag nr. 1 & 2 som faktiskt fungerar.