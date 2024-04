Seg att ladda in program vid första användningen

Tjenare!

Brukar kunna googla till mig lösningar när det är något men nu går jag bet och vänder mig till er!

Jag har en HP laptop ( modell kan jag ta reda på om det behövs ). Den är snabb och fungerar klockrent, förutom när jag startar ett program första gången som kräver internetanslutning. Då tar det cirka 20 sekunder att starta den.

Exempel:

Startar chrome, går snabbt och kan börja skriva in url/gå in på favoriter. Men sen står den och tuggar i 20 sekunder innan jag kommer in på hemsidan. Är chrome väl igång sen går det som vanligt och även om jag öppnar upp nya flikar. Stänger jag ner chrome och startar det igen blir det samma visa igen, vänta 20 sekunder.

Startar jag spotify så står den och laddar i 20 sekunder innan jag kan starta musik.

Så är det med alla applikationer som kräver internet, vad tusan kan det bero på ?

Har uppdaterat alla drivisar, startar om regelbundet och håller den uppdaterad via windows update.