Arbetslös sambo front-end utveckling framtid inom området?

God eftermiddag,

Jag tänkte ställa frågan här då jag tror att ni andra på forumet som jobbar inom IT har otroligt bra koll och input på detta.

Min sambo (kvinna) pluggade YH till front-end utvecklare när pandemin slog till och blev klar 2023. Under året 2024 blev hon dessvärre varslad från företaget hon hamnade på under hennes sista LIA period då de inte kom igång riktigt med sin verksamhet som de hoppats på.

Nu har hon sökt jobb och försökt komma fram till något under större delar av 2024. Och det känns som det är en blandning av lågkonjuktur inom området, samt att det dessutom är otroligt svårt att ens vara önskvärt som nyutbildad junior. Nu står hon i valet och kvalet med om det ens är värt att försöka inom branschen eller om hon ska plugga något nytt och byta bransch/inriktning helt och hållet.

Några funderingar jag själv fått som åskådare bredvid hennes resa och inom en helt annan sektor, tillverkningsindustrin:

1. Finns det ingen tanke inom hela världen systemutvecklare etc att få in nytt blod? Sånt som är på något sätt rätt självklart inom min yrkesroll (även om det handlar om instegstjänster) då man måste få in nytt för att täcka upp framtida tillväxt och pensionsavgångar etc. Av att stå utanför och se på branschen inom IT som systemutvecklare så är det antingen så jäkla mättat att man helt enkelt inte har något vidare stort behov av nya personer då man mer än väl klarar av branschen på de personer man har. Eller så blundar hela branschen för att man gör det svårt för framtida tillväxt då det inte kommer in nytt blod?

2. Finns det sätt för en ny person som saknar de viktiga åren som anställd efter en utbildning att fördjupa sig och därmed bli mycket hetare? För som jobben som annonseras beskriver så känns det som du som lägst måste vara junior med minst 2-3 års erfarenhet för att ens vara med på kartan.

3. Könskvoteringar borde ligga till hennes fördel som snygg tjej i ett mansdominerat område. Men känns som det inte är något att spela på som så många andra branscher ändå påvisar. Var väl ändå en förhoppning från min sida att hon faktiskt borde ha mycket lättare att få jobb bara för hennes kön än jag skulle haft Vill man bara ha "gubbar" inom denna sektor?

Sen ska väl tilläggas att jag förstår att "supernördarna" som lever för programmeringen etc. lyckas hamna någonstans även utan utbildningar. Jag är mer "supernörd" inom mitt område än vad hon är och har därför aldrig haft problem att vara behövd.

Så till den slutgiltiga frågan egentligen:

- Ska hon bara ge upp detta och byta område eller skulle ni komma med något annat tips på hur hon skulle göra sig mer intressant på marknaden?