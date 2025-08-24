IPhone 15 PM - Titanium blå

VinterSolen
Iphone 15 Pro Max.
256 GB
En mindre repa på skärmen som inte syns när skärmen är igång.
EJ kvitto (ligger i bokföringen)
EJ orginalkartong
BARA telefonen i en annan kartong.
INGEN laddare
INGA hörlurar
Telefonen är helt återställd, "find my phone" är borttaget.
Batteri information
Antal laddningscykler 70
Batterikapacitet 100%
enligt swappie:
Enligt swappie?
Enligt swappie?
Provade att försöka sälja till dem förut, de ville dra av över 5000kr på priset p.g.a. den lilla repan.
Spelnyheter från FZ
