IPhone 15 PM - Titanium blå

Iphone 15 Pro Max.

256 GB

En mindre repa på skärmen som inte syns när skärmen är igång.

EJ kvitto (ligger i bokföringen)

EJ orginalkartong

BARA telefonen i en annan kartong.

INGEN laddare

INGA hörlurar

Telefonen är helt återställd, "find my phone" är borttaget.

Batteri information

Antal laddningscykler 70

Batterikapacitet 100%

Läs hela annonsen här