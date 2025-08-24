Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

IPhone 15 PM - Titanium blå

1
Iphone 15 Pro Max.
256 GB

En mindre repa på skärmen som inte syns när skärmen är igång.

EJ kvitto (ligger i bokföringen)
EJ orginalkartong

BARA telefonen i en annan kartong.
INGEN laddare
INGA hörlurar

Telefonen är helt återställd, "find my phone" är borttaget.

Batteri information
Antal laddningscykler 70
Batterikapacitet 100%

Vad ligger batterihälsan på?

Vad ligger batterihälsan på?

enligt swappie:

Enligt swappie?

Enligt swappie?

Provade att försöka sälja till dem förut, de ville dra av över 5000kr på priset p.g.a. den lilla repan.

