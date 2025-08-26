Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Upgradera grafikkort på en äldre speldator

Upgradera grafikkort på en äldre speldator

Jag sitter på kammaren och funderar över grafikkortsuppgradering till min speldator. Jag är en casual gamer i det att jag spelar en timme per kväll.
Specs: Ryzen 3700x, 32GB, RTX 2070, 1440p skärm, över 100Hz.

BF6 betan gick helt ok, jag var förvånad över hur väl det fungerade på min gamla häck. Men att få upp grafiken en aning och några fler fps hade inte skadat.

Så att lägga stora summor på något nytt fint känns inte speciellt motiverat, speciellt då min CPU lär vara bromsklossen och något helt nytt bygge tänker jag inte göra. Men ett grafikkort med minst 12GB känns motiverat.

Alternativen som jag ser det.

I begagnathörnan:
3080 TI, dräller med dom nu känns det som efter 4000 och 5000 lanseringar.

Nya medelkort
RX 9070
RTX 5070

Lite mer kraft och dyrare, svårare att motivera pga throttling?
RX 9070 XT
RTX 5070 ti

Vad tror folket, kommer min cpu begränsa redan vid 9070/5070?

Är det 2560x1440 eller 3440x1440?

I vilket fall hade jag börjat med ett ordentligt grafikkort eftersom du redan har en okej processor. Grafikkortet gör stor majoritet av jobbet i högre upplösning, så du kommer nog undan med att bra grafikkort, även fast processorn kommer vara en flaskhals i vissa scenarior.

9070 utan XT är väldigt bra prestanda per krona, men det är ett bagagnat 3080 Ti också. Kolla lite recensioner mellan 9070/xt och 3080 Ti och gör ett beslut efter vad du är villig att ge. 5070 Ti finns ju också såklart, glömde nämna det. Det finns i ungefär samma prisklass som AMDs kort, så det kan vara ett alternativ också.

Sen i framtiden kan du alltid uppgradera processorn till t.ex. 5700X3D och kanske få ut lite mer stabil prestanda i spel som utnyttjar extra cache som X3D-processorer har. X3D brukar ge väldigt stabila 1% lows som gör mycket för känslan i snabba spel.

vad för moderkort? har du en b550 så rekommenderar jag iaf en 5060ti! alternativt en 3080 men då kommer du behöva en bra PSU.

Ska du köpa 5070ti eller motsvarande bör du också uppgradera CPU, tex 5600 eller 5700

https://www.komplett.se/product/1303391/datorutrustning/dator...
Osäkert datum, men försök få tag i en sån här.
Sen kan du köra vad för grafikkort du vill.

Amazon har den i lager, men lite dyr där.

