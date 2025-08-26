Vattenkyld 3080, I9 10850 , mobo, ram, distro plate mm

Nu ska det gamla ut till förmån för nya prylar.

Jag säljer med fördel allt tillsammans så jag slipper sitta med saker kvar i lådorna.

Sakerna specas nedan, Jag postar länk så att man kan se exakt vad det är som säljs, Mina bilder är inte dom bästa.

Kan skickas på köpares ansvar och bekostnad, även om upphämtning är att föredra.

Processor: Intel Core i9-10850K - 10 kärnor / 20 trådar / 3.6 GHz / 5,2 GHz Turbo / 20MB / Socket 1200 https://www.webhallen.com/se/product/321293-Intel-Core-i9-108...

Kylare till processor: EK-Quantum Velocity D-RGB Nickel + Plexi https://www.inet.se/produkt/5320905/ek-quantum-velocity-d-rgb...

Moderkort : ASUS ROG Strix Z490-A Gaming https://www.webhallen.com/se/product/317790-ASUS-ROG-Strix-Z4...

Ramminne: Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMW32GX4M2C3200C16 - Svart https://www.webhallen.com/se/product/302387-Corsair-Vengeance...

Grafikkort: MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10GB https://www.webhallen.com/se/product/327539-MSI-GeForce-RTX-3...

Kylare till GPU: EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi länk: https://www.inet.se/produkt/5323344/ek-quantum-vector-trio-rt...

backplate till GPU: EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 Backplate - Nickel länk: https://www.inet.se/produkt/5323347/ek-quantum-vector-trio-rt...

Distro plate:

EK-Quantum Reflection Define R6 D5 PWM D-RGB Distro Plate https://www.overclockers.co.uk/ek-water-blocks-ek-quantum-ref...

Distro plate passar följande lådor:- Define 7

- Define 7 XL

- Define R6

- Define S2

- Vector RS

- Meshify S2

Jag har själv använt den i en Thermaltake Core P8 och den satt perfekt.

Radiatorer:

Alphacool 360 mm https://www.inet.se/produkt/6306287/alphacool-nexxxos-hpe-30-...

En 280mm Radiator av okänt märke,

Diverse Fittings både för soft och hard-tubes. plus annat

En 27" skärm ASUS PB278Q

Pris har jag ingen aning om, så det får bli budgivning

