Foton i Windows får automatisk kategorisering

Melding Plague

Foton i Windows får automatisk kategorisering

En kommande Windows 11-uppdatering har en AI-funktion många kan ha nytta av.

Medlem

Foliehatten på, men jag vill absolut inte att MS ska kategorisera vare sig mina bilder eller något annat. Påminner alldeles för mycket om chat control. Har tack och lov bytt bort Foton som standar-app sedan länge.

Edit: Läste en gång till och det verkar vara en lokal LLM, dvs inget som lämnar min dator. Mer ok, men fortfarande inget som jag vill ha.

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Till att börja med har Microsoft bara lagt till fyra kategorier: kvitton, skärmdumpar, ID-handlingar, handskrivna anteckningar.
Foton på skärmdumpar... Nej jag vet, det är skärmdumpar som menas. Men tolkningen blev att det är foton på allt som nämns som skall kategoriseras.

Datavetare

Det är en rätt trevlig funktion.

Nog för att det är högst användbart, men ändå lite scary hur träffsäker Apples motsvarighet är att lura ut namnet på de i bilderna utan att man själv explicit gjort någon taggning. Och är inte bara människor, mina hundar är också taggade med rätt namn, så är inte bara en slagning i "adressboken"...

Medlem
Skrivet av HappySatan:

Borde, som andra funktioner i Foto appen, vara en inställning där du kan slå på eller av den

Medlem
Skrivet av jnsson:

Borde, som andra funktioner i Foto appen, vara en inställning där du kan slå på eller av den

Precis. Jag förstår inte varför så många saker i dag saknar av/på-funktion. Varför vill man irritera och stöta bort användare aktivt genom att ta bort valmöjligheter?

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Precis. Jag förstår inte varför så många saker i dag saknar av/på-funktion. Varför vill man irritera och stöta bort användare aktivt genom att ta bort valmöjligheter?

Det jag menade i mitt inlägg är att jag tror att det kommer finnas en inställning för denna funktion

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Precis. Jag förstår inte varför så många saker i dag saknar av/på-funktion. Varför vill man irritera och stöta bort användare aktivt genom att ta bort valmöjligheter?

För att 99% av folk inte bryr sig, vet inte om vad det är för funktioner eller förstår sig på saker och ting.

Dom tutar och kör på rälsen lagd av någon annan aka får

Medlem
Skrivet av jnsson:

Borde, som andra funktioner i Foto appen, vara en inställning där du kan slå på eller av den

För det första, Microsoft anstränger sig aktivt för att begränsa inställningsmöjligheter.
För det andra, när stängdes sådana saker senast av i praktiken? De stänger av synliga resultat, men AI-träningen fortgår i bakgrunden.

Medlem
Skrivet av Aleshi:

Och datan skickas inte till Microsoft. De lovar.

Medlem
Skrivet av Aleshi:

Det går inte att diskutera när du har en sån ståndpunkt från starten. I den gamla Foto appen (Legacy versionen) fanns det inställning för på eller av om man vill använda People funktionen, så jag skulle, till skillnad från er anti-MS personer, tro att en sån inställning kommer även här

Medlem

Intressant!

Jag har längtat efter en lokal AI-funktion så att man kan söka efter innehåll/kontext i en bild snarare än att behöva veta var den ligger/när man tagit den osv. Har tiotusentals bilder på datorn, väldigt mycket nedsparat material från webben, som i stort sett är omöjligt att kategorisera upp så att det går att hitta dem, ens när man försökt hitta på unika filnamn m.m.

Kommer helt säkert att finnas en knapp för alla gnällpellar med MS-tvångstankar, så att funktionen kan stängas av om man inte vill använda den. En annan enkel lösning är att välja en annan fotovisare -- men det går väl inte när man har som livsfilosofi att hitta nya 'problem' att irritera sig på.

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Intressant!

Jag har längtat efter en lokal AI-funktion så att man kan söka efter innehåll/kontext i en bild snarare än att behöva veta var den ligger/när man tagit den osv. Har tiotusentals bilder på datorn, väldigt mycket nedsparat material från webben, som i stort sett är omöjligt att kategorisera upp så att det går att hitta dem, ens när man försökt hitta på unika filnamn m.m.

Visste inte att jag saknade en sån funktion innan jag började använda Immich. Nu kan jag inte leva utan den!

Medlem

Kombinera detta med Recall så har du mycket ai-data till Microsoft! Nej tack tror jag undviker detta

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Intressant!

Jag har längtat efter en lokal AI-funktion så att man kan söka efter innehåll/kontext i en bild snarare än att behöva veta var den ligger/när man tagit den osv. Har tiotusentals bilder på datorn, väldigt mycket nedsparat material från webben, som i stort sett är omöjligt att kategorisera upp så att det går att hitta dem, ens när man försökt hitta på unika filnamn m.m.

Kommer helt säkert att finnas en knapp för alla gnällpellar med MS-tvångstankar, så att funktionen kan stängas av om man inte vill använda den. En annan enkel lösning är att välja en annan fotovisare -- men det går väl inte när man har som livsfilosofi att hitta nya 'problem' att irritera sig på.

Jag vill bara inte ha funktionen. Men generellt saknas möjligheter att stänga av saker, så det kommer knappast här heller.

Tyvärr går det inte att få samma funktionalitet för bildvisning via högerklicksmeny med annat än inbyggda Photos.

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Jag vill bara inte ha funktionen. Men generellt saknas möjligheter att stänga av saker, så det kommer knappast här heller.

Med tanke på det fanns en på och av funktion för People funktionen i gamla foto appen så kommer det nog visst finns en inställning för denna funktion också

Medlem
Skrivet av ajp_anton:

Visste inte att jag saknade en sån funktion innan jag började använda Immich. Nu kan jag inte leva utan den!

Tack för tipset.

Efter att ha använt funktionen flitigt på iPhone så har jag bara känt att det är något jag önskar att jag hade till Windows, eftersom behovet egentligen är mycket större där, så blir smidigt att slippa skaffa någon tredjepartsprogramvara för det. Sen lär väl de första versionerna kanske inte vara så allomfattande som man kan önska, men de måste ju börja någonstans. 🤷‍♂️

Medlem
Skrivet av cyklonen:

Jag vill bara inte ha funktionen. Men generellt saknas möjligheter att stänga av saker, så det kommer knappast här heller.

Tyvärr går det inte att få samma funktionalitet för bildvisning via högerklicksmeny med annat än inbyggda Photos.

Klart att det kommer att göra det. Kollade precis i inställningarna och ser t.o.m. en dedikerad knapp för att återgå till legacy-versionen av Foton.

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Klart att det kommer att göra det. Kollade precis i inställningarna och ser t.o.m. en dedikerad knapp för att återgå till legacy-versionen av Foton.

Helt klart kredd till MS om de anordnat ett enkelt sätt att rulla tillbaks för de som inser sitt misstag.

I en perfekt värld så hade dock användaren själv aktivt behövt välja att installera denna förändring av tjänsten från början.

Medlem

Det är så skönt att leva ett Microsoft-fritt liv. Ett OS är ett OS och ska inte ha en massa appar och program installerade by default. MS tar ett dåliga beslut på dåliga beslut.

Medlem
Skrivet av Kasken:

Helt klart kredd till MS om de anordnat ett enkelt sätt att rulla tillbaks för de som inser sitt misstag.

I en perfekt värld så hade dock användaren själv aktivt behövt välja att installera denna förändring av tjänsten från början.

Legacy appen av foto appen har dock funnits länge

Medlem

MS slår på stora trumman direkt, inga djur, fordon eller växter..här går de på integriteten direkt.

Medlem
Skrivet av bärplockaren:

MS slår på stora trumman direkt, inga djur, fordon eller växter..här går de på integriteten direkt.

Antar att du deaktiverat indexering av filer i Windows, så att det tar hundra år att hitta en fil, för jag antar att du är konsekvent när du skriver att de "går på integriteten" med Windows-funktioner?

