Gli.Net FLINT 2 Router - Flera olika isolerade nätverk någon?

Jag har varit en runda i detta förut, och nu köpt en ny Router efter att ha prövat olika.

Den här gången föll det på Gli.Net FLINT 2.

Jag har försökt att få ett Tailscale nät med en extern exitnode, som bara är på 1 SSID och inte global.
Samtidigt vill jag har NordVPN på en annan SSID.
Så vill jag även ha en helt vanlik lokal SSID.
Och så vill jag har gästnät som är helt isolerat från hemmanätet.
Och ett IoT nät som bara går på 2.4Ghz.

Totalt fem SSIDn med lite olika krav vad avser routing, brandväggar osv.

I tillägg till det önskar jag att endast Ethernet skall kunna komma åt inställningarna på routern, så att man inte kan administrera den från WiFi. Då blir den relativt säker om jag sätter upp den utan Ethernet tillkoppling.

Jag har använt Chat GPT och även läst massor på deras forum med det finns verkligen inget enkelt sätt att konfigurera en sådan router.

Så min fråga går till Sweclockers och jag undrar då om någon här kan konfigurera en sådan router, eller om det finns någon tjänst man kan köpa där ett proffs hjälper till att konfigurera den via fjärrstyrning?

Mycket tacksam för alla svar! Har blivit helt tokig på ChatGPT som egentligen bara ger helt fel svar och skriver ut saker som får routerna att hänga sig helt eller sluta fungera så man måste återställa den med knappen.

//GF

Skrivet av goodfidelity:

Totalt fem SSIDn med lite olika krav vad avser routing

Normal vanilj-routing funkar på destination. Du vill routa på källa. Du söker policy based routing.

Eftersom du inte har mer än en burk så bör det vara görbart i OpenWrt om man har koll på det OS:et. GL.iNETs OS är väl någon sorts fork av OpenWrt, så om de inte har förstört för mycket bör det vara görbart där. Annars får du väl köra in OpenWrt.

OpenWrt är ett pussel där man måste förstå alla delar och hur det ska hänga ihop som en helhet. Fördelen är att nästan alla tänkbara pusselbitar finns tillgängliga.

Nedanstående är förstås helt otestat, där jag säkert har massor av fel och har glömt hälften. Börja smått i stället för att följa detta, det är mest en skissartad plan för att du ska tänka själv. Jag hade skippat VPN och satt upp ett enkelt gästnätverk som första steg. Nej, jag tänker inte guida mer, har du inte tålamod att lära dig det här själv så är du inte lämpad att underhålla, testa och felsöka det. Det finns som du märkt goda möjligheter att låsa ute sig själv.

1. Sätt upp dina WAN-interface för Tailscale och NordVPN. Hur man gör det är förstås en historia för sig. wan och wan6 finns från början för den vanliga internetuppkopplingen. Lägg interfacen i varsin (ny) brandvägsszon, namnge brandväggszoner som interface-namn-zon eller liknande.

2. Skapa ett interface vardera för management, guest och iot: static address 192.168.2.1/24, 192.168.3.1/24 osv med DHCP-server. Lägg dem i varsin (ny!) brandväggszon. device kan vara ospecifierat till punkt 3 görs. lan och device:t br-lan (brygga) finns redan, låt dem vara kvar för det normala nätverket, "home".

3. Skapa ett SSID för vardera guest, iot och home. bind dem till motsvarande interface, bind home till br-lan.

4. Skapa brandväggsregler så att rätt intern zon har tillgång till rätt extern zon. Interface som ligger i olika zoner som inte ges tillgång till varandra kommer inte nå varandra. Aktivera "masquerading", dvs NAT för de externa zonerna. Hindra de zoner som inte ska ha access till routern "input"-rättigheter - alla utom management (och där du är uppkopplad...)

5. Gör lämplig PBR-magi med luci-app-pbr för att bestämma vilken utgång respektive lokalt nät ska ha. 192.168.x.1/24 till tailscale-interfacet osv.

6. Flytta ethernet-portarna (devices) till management-interfacet du behöver antagligen skapa en brygga, br-management eller något för att få alla dit på vettigt sätt.

7. Sätt igång och testa att brandväggszonerna kan nå varandra på rätt sätt och bara på rätt sätt.

haha. Det här är långt utanför min kunskapsbas.

Men vart kan man få tag i någon som kan det här? Det måste ju vara görbart på 30 minuter för någon som gillar såntdär?

Jag förstår vad du menar i grova drag, men det är just hur man skall göra det.

ChatGPT blandar hejvilt kommandon och menyer osv från mängder av olika versioner så det går inte följa förslagen.

Möjligen man kan lägga in en fullblods OpenWRT men jag vet inte om det gör saken lättare för mig.
Själva routerns hårdvara är iallafall ganska kraftig som jag förstod det, därför jag köpte den.

Mycket tacksam om någon är peppad på att guida här eller eventuelt föreslå nånstans där man kan hyra en indier typ som kan det här lätt som en plätt. Det är ju värt ett par hundringar att få till det som man vill ha det, och sedan bara ta en backup på alla inställningar.

//GF

