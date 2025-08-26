Gli.Net FLINT 2 Router - Flera olika isolerade nätverk någon?

Jag har varit en runda i detta förut, och nu köpt en ny Router efter att ha prövat olika.

Den här gången föll det på Gli.Net FLINT 2.

Jag har försökt att få ett Tailscale nät med en extern exitnode, som bara är på 1 SSID och inte global.

Samtidigt vill jag har NordVPN på en annan SSID.

Så vill jag även ha en helt vanlik lokal SSID.

Och så vill jag har gästnät som är helt isolerat från hemmanätet.

Och ett IoT nät som bara går på 2.4Ghz.

Totalt fem SSIDn med lite olika krav vad avser routing, brandväggar osv.

I tillägg till det önskar jag att endast Ethernet skall kunna komma åt inställningarna på routern, så att man inte kan administrera den från WiFi. Då blir den relativt säker om jag sätter upp den utan Ethernet tillkoppling.

Jag har använt Chat GPT och även läst massor på deras forum med det finns verkligen inget enkelt sätt att konfigurera en sådan router.

Så min fråga går till Sweclockers och jag undrar då om någon här kan konfigurera en sådan router, eller om det finns någon tjänst man kan köpa där ett proffs hjälper till att konfigurera den via fjärrstyrning?

Mycket tacksam för alla svar! Har blivit helt tokig på ChatGPT som egentligen bara ger helt fel svar och skriver ut saker som får routerna att hänga sig helt eller sluta fungera så man måste återställa den med knappen.

