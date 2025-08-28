Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Problem Phillips Ambilight The One (2024) modell 55PUS8909

Problem Phillips Ambilight The One (2024) modell 55PUS8909

Hej,

Har för några månader sedan köpt en ny TV: Phillips Ambilight The One (2024) modell 55PUS8909.

För det första så avskyr jag att de kör Titan OS som operativsystem, de har inte ens appar som Tv4 Play. Hur som helst, har identifierat några problem som inte supporten som Phillips kunde hjälpa mig med så jag kollar om någon av er vet lösningen möjligen.

Problem 1: Det finns en liten kort kort osynk mellan ljud och bild. Detta på samtliga appar (Prime Video, Youtube, Disney+, Viaplay). Det är så irriterande när man ser att fotbollsstudion exempelvis pratar och säger ett ord, så kommer ljudet typ 0,5 sekunder efteråt, även när man kollar fotboll och man hör det blir mål, så kommer målet direkt efteråt. Fördröjningen är liten men tillräcklig för att störa mig. Har testat återställa ljud och bildinställningar men detta har inte hjälpt. Även fabriksåterställning hjälpte ej.

Problem 2: Chromecast Google Tv inkopplad i ett av HDMI-uttagen. Bliden när man switchar över dit blir per automatik mörkare. varför? Har googlat och sett att man kan ändra i inställningarna i Chromecasten till lägre bildkvalité så hjälper det.. och visste det gör de, men då blir bilden dålig när jag kollar på kanaler. Även här finns det osynk mellan bild och ljud.

Problem 3: När jag är klar med att kolla på Chromecast och vill återgå till "hem meny" via husknappen på tv, så återgår Tv:n själv igen till Chromecast-källan, dvs HDMI uttaget. För att lösa det måste jag varje gång stänga av TV:n och ställa igång den igen.

Som sagt, har testat ringa Phillips, de har bett mig återställa Tv:n, detta har inte hjälpt. Är det någon möjligen som kan veta hur jag löser dessa problem? För övrigt inte alls nöjd med denna Tv och rekommenderar den EJ.

Mvh
Tompa

Sry låter som en skit-tv

1. Är det tvns interna högtalare du använder?

Skrivet av indianajonas86:

Sry låter som en skit-tv

1. Är det tvns interna högtalare du använder?

Ja jag läste recensioner om den och gick på att den skulle ha bra bildkvalité för sport, men även där är jag besviken.. För varje gång jag slår på en 4K Ultra HD sändning på exempelvis Viaplay, kommer en ruta upp i höger kant där det står "HDR-signal" och även då blir bilden mörkare.

För att svara på din fråga: Ja, det är Tv:ns högtalare, har alltså inte kopplat in några externa högtalare.

Finns det nån spel/game-mode i bildinställningarna? Påverkar den inställningen (OFF/ON) synken alls?

Skrivet av indianajonas86:

Finns det nån spel/game-mode i bildinställningarna? Påverkar den inställningen (OFF/ON) synken alls?

Har försökt leta efter detta i ”alla inställningar” i menyn, men det finns inte..

En tv bör bara vara en tv, köp en kompetent mediaspelare istället för att förlita dig på tv apparaters undermåliga inbyggda system som i princip alla fall glöms bort i alla framtida uppdateringar och utveckling.

och problem 3, kolla tvns inställningar, de flesta har olika inställningar beroende på ingång. Låter som något sketet eco läge är igång där.

Kanske man inte kan välja spelläge när man kör interna appar. hmmm

Problem 1:
- Kolla om det finns audio delay inställningar under avancerade inställningar som du kan justera
- Stäng av all form av processing av ljudet om det finns något, typ ”AI-ljud”

Problem 2:
- Låter som om att HDR går igång, testa att stänga av det för porten eller helt om möjligt

Problem 3:
- Är nog problem med Easylink (HDMI-CEC), leta efter det i inställningarna och stäng av det för porten eller helt

Bara förslag, inga definitiva lösningar 👍

