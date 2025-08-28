Problem Phillips Ambilight The One (2024) modell 55PUS8909

Hej,

Har för några månader sedan köpt en ny TV: Phillips Ambilight The One (2024) modell 55PUS8909.

För det första så avskyr jag att de kör Titan OS som operativsystem, de har inte ens appar som Tv4 Play. Hur som helst, har identifierat några problem som inte supporten som Phillips kunde hjälpa mig med så jag kollar om någon av er vet lösningen möjligen.

Problem 1: Det finns en liten kort kort osynk mellan ljud och bild. Detta på samtliga appar (Prime Video, Youtube, Disney+, Viaplay). Det är så irriterande när man ser att fotbollsstudion exempelvis pratar och säger ett ord, så kommer ljudet typ 0,5 sekunder efteråt, även när man kollar fotboll och man hör det blir mål, så kommer målet direkt efteråt. Fördröjningen är liten men tillräcklig för att störa mig. Har testat återställa ljud och bildinställningar men detta har inte hjälpt. Även fabriksåterställning hjälpte ej.

Problem 2: Chromecast Google Tv inkopplad i ett av HDMI-uttagen. Bliden när man switchar över dit blir per automatik mörkare. varför? Har googlat och sett att man kan ändra i inställningarna i Chromecasten till lägre bildkvalité så hjälper det.. och visste det gör de, men då blir bilden dålig när jag kollar på kanaler. Även här finns det osynk mellan bild och ljud.

Problem 3: När jag är klar med att kolla på Chromecast och vill återgå till "hem meny" via husknappen på tv, så återgår Tv:n själv igen till Chromecast-källan, dvs HDMI uttaget. För att lösa det måste jag varje gång stänga av TV:n och ställa igång den igen.

Som sagt, har testat ringa Phillips, de har bett mig återställa Tv:n, detta har inte hjälpt. Är det någon möjligen som kan veta hur jag löser dessa problem? För övrigt inte alls nöjd med denna Tv och rekommenderar den EJ.

Mvh

Tompa