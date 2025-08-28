payc
Säljer en Remarkable 2 inkl Type Folio och Marker plus.
I använt men fint skick.
Finns skav i hörnen på Folio samt lite skav/nött på Remarkable 2 där pennan fästs. I övrigt inget att anmärka
Kartong till Remarkable 2 saknas, men finns till Type Folio
Köp-nu 4500kr eller kom på förslag på pris. Jag avgör om jag godtar priset eller ej.
Finns för upphämtning i Björkekärr, Göteborg, eller kan skickas välpaketerad.
