Remarkable 2 inkl Type Folio och Marker Plus

Säljer en Remarkable 2 inkl Type Folio och Marker plus.

I använt men fint skick.
Finns skav i hörnen på Folio samt lite skav/nött på Remarkable 2 där pennan fästs. I övrigt inget att anmärka

Kartong till Remarkable 2 saknas, men finns till Type Folio

Köp-nu 4500kr eller kom på förslag på pris. Jag avgör om jag godtar priset eller ej.

Finns för upphämtning i Björkekärr, Göteborg, eller kan skickas välpaketerad.

