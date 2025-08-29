Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

hur kopplar en asus router till en mesh nod

hur kopplar en asus router till en mesh nod

Hej,
har någon bra sida hur man kopplar en Asus router Asus ZenWifi BTX till annan Asus ZenWifi router!
Startar man upp den och den som har main router går in inställningar väljer lägg till AiMesh nod då den söker upp den då

Skrivet av gytepr:

Hej,
har någon bra sida hur man kopplar en Asus router Asus ZenWifi BTX till annan Asus ZenWifi router!
Startar man upp den och den som har main router går in inställningar väljer lägg till AiMesh nod då den söker upp den då

Har du kollat i manualen? Borde stå där.

Om inte annat så sätt upp den första som vanligt, sen börjar du med den andra och borde förmodligen vara någon form av "quick setup" där man får välja läge.

Skrivet av norrby89:

Har du kollat i manualen? Borde stå där.

Om inte annat så sätt upp den första som vanligt, sen börjar du med den andra och borde förmodligen vara någon form av "quick setup" där man får välja läge.

fixade det i appen satte den nära var smidigt

