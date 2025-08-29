here we go!
hur kopplar en asus router till en mesh nod
norrby89
Medlem ★
●
Visa signatur
Hej,
har någon bra sida hur man kopplar en Asus router Asus ZenWifi BTX till annan Asus ZenWifi router!
Startar man upp den och den som har main router går in inställningar väljer lägg till AiMesh nod då den söker upp den då
Hej,
har någon bra sida hur man kopplar en Asus router Asus ZenWifi BTX till annan Asus ZenWifi router!
Startar man upp den och den som har main router går in inställningar väljer lägg till AiMesh nod då den söker upp den då
Har du kollat i manualen? Borde stå där.
Om inte annat så sätt upp den första som vanligt, sen börjar du med den andra och borde förmodligen vara någon form av "quick setup" där man får välja läge.
here we go!
Har du kollat i manualen? Borde stå där.
Om inte annat så sätt upp den första som vanligt, sen börjar du med den andra och borde förmodligen vara någon form av "quick setup" där man får välja läge.
fixade det i appen satte den nära var smidigt
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.