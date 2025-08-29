hur kopplar en asus router till en mesh nod

Skrivet av gytepr: Hej,

har någon bra sida hur man kopplar en Asus router Asus ZenWifi BTX till annan Asus ZenWifi router!

Startar man upp den och den som har main router går in inställningar väljer lägg till AiMesh nod då den söker upp den då Gå till inlägget

Har du kollat i manualen? Borde stå där.

Om inte annat så sätt upp den första som vanligt, sen börjar du med den andra och borde förmodligen vara någon form av "quick setup" där man får välja läge.