Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Geist Totem Split Bluetooth Tangentbord DIY-kit

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Geist Totem Split Bluetooth Tangentbord DIY-kit

Geist Totem Split Bluetooth Tangentbord DIY-kit
38 keys column-staggered split keyboard.

2 x 3d-printat Black Resin Case (OBS! Då de är 3d-printade, kan det förekomma skönhetsfläckar)
38 + 4 x Black Resin 3d-printade 1u Choc keycaps (4 extra)
3d-printade hos JLC3DP

2 x Totem PCB
2 x Seeed Studio XIAO BLE microkontroller

48 + 2 x diodes
2 x Reset button
2 x Power Switch
38 +2 x Kailh Switch sockets

40 x Choc key switch (Twilight Low Profile - Silent linear)

16 x 6mm M2 skruv
8 x 6mm m2 distans

Kitet behöver kompletteras med:
2 x 100mAh batteri (751517 eller liknade)

Bygguide • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM/blob/main/docs/buildguid...
Skaparens Github • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM

1600 eller bud.

Bud med rätt att neka

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar