dakk
Medlem
●
Geist Totem Split Bluetooth Tangentbord DIY-kit
38 keys column-staggered split keyboard.
2 x 3d-printat Black Resin Case (OBS! Då de är 3d-printade, kan det förekomma skönhetsfläckar)
38 + 4 x Black Resin 3d-printade 1u Choc keycaps (4 extra)
3d-printade hos JLC3DP
2 x Totem PCB
2 x Seeed Studio XIAO BLE microkontroller
48 + 2 x diodes
2 x Reset button
2 x Power Switch
38 +2 x Kailh Switch sockets
40 x Choc key switch (Twilight Low Profile - Silent linear)
16 x 6mm M2 skruv
8 x 6mm m2 distans
Kitet behöver kompletteras med:
2 x 100mAh batteri (751517 eller liknade)
Bygguide • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM/blob/main/docs/buildguid...
Skaparens Github • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM
1600 eller bud.
Bud med rätt att neka
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.