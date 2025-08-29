Geist Totem Split Bluetooth Tangentbord DIY-kit

38 keys column-staggered split keyboard.

2 x 3d-printat Black Resin Case (OBS! Då de är 3d-printade, kan det förekomma skönhetsfläckar)

38 + 4 x Black Resin 3d-printade 1u Choc keycaps (4 extra)

3d-printade hos JLC3DP

2 x Totem PCB

2 x Seeed Studio XIAO BLE microkontroller

48 + 2 x diodes

2 x Reset button

2 x Power Switch

38 +2 x Kailh Switch sockets

40 x Choc key switch (Twilight Low Profile - Silent linear)

16 x 6mm M2 skruv

8 x 6mm m2 distans

Kitet behöver kompletteras med:

2 x 100mAh batteri (751517 eller liknade)

Bygguide • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM/blob/main/docs/buildguid...

Skaparens Github • https://github.com/GEIGEIGEIST/TOTEM

1600 eller bud.

Bud med rätt att neka

Läs hela annonsen här