Ok dator (Ingen GPU)

Hej.

Säljer av extra datorn då den ej används längre. Tidigare varit speldator i vardagsrummet. Men nu har jag uppgraderat min main dator så har denna över.

Datorn innehåller följande:

Inte I5 12600K

Corsair 2x16=32gb ram 6000mhz

Msi B760 Gaming wifi

Coolermaster 280 AIO cpu kylare.(Noctua NF14 fläktar)

Kingston m2 1000gb

Corsair 3000D chassi.

RM850W 80+Gold

Har kört datorn med ett 9070XT som jag kommer behålla.

Allt fungerar som det ska.

