Ok dator (Ingen GPU)

Hej.

Säljer av extra datorn då den ej används längre. Tidigare varit speldator i vardagsrummet. Men nu har jag uppgraderat min main dator så har denna över.

Datorn innehåller följande:
Inte I5 12600K
Corsair 2x16=32gb ram 6000mhz
Msi B760 Gaming wifi
Coolermaster 280 AIO cpu kylare.(Noctua NF14 fläktar)
Kingston m2 1000gb
Corsair 3000D chassi.
RM850W 80+Gold

Har kört datorn med ett 9070XT som jag kommer behålla.

Allt fungerar som det ska.

