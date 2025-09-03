Forum Datorer och system Apple Mac Tråd

Tänkte köpa extern lagring till min macbook

Tänkte köpa extern lagring till min macbook

Finns det ens att få tag i Thunderbolt nuförtiden eller är det usb 3.0 som gäller?

Skulle säga att minst USB 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 2 (USB-C i folkmun) är det du ska titta efter beroende på behov.

Vad har du för någon Mac? Ska disken alltid vara ikopplad? Hur snabb behöver den vara?

Själv kör jag med Samsung T5 Evo samt Samsung T7 Touch/T7 Shield.

Små smidiga SSD:er som funkar till allt för mig, även nyare iPad, iPhone etc.

Finns även snabbare Samsung T9, med pris därefter.

Exempel:
https://www.inet.se/produkt/4302179/samsung-t7-external-2tb-t...

Edit:
Har även ett externt chassi med en M.2 NVMe SSD, vilket kan vara mer lämpligt för en mer permanent lösning.

