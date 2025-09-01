Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

QD-OLED vs OLED

QD-OLED vs OLED

Hej!

Jag har läst en del men tycker man får så olika uppfattningar beroende på vad man läser.

Jag funderar på att köpa ny TV under hösten, t.ex. på Black Friday.

Jag funderar lite på en Sony Bravia XR-77A95L 2025 QD-OLED om den dippar ner under 40 000 då.

Men, jag använder min TV rätt mycket till datorgrejer.
Jag skriver t.ex. det här på min HTPC i vardagsrummet.

Och QD-OLED med sin lite udda pixelformation kan se lite konstigt ut med text och så säger en del, men hur är det egentligen med det?

77 tum är rätt stort så kommer det att se konstigt ut? Eller är det bara en liten detalj som i praktiken inte märks av särskilt mycket?

Andra modeller jag tittar på är:

LG 77" OLED77B5
LG 77" OLED77C5
LG 77" OLED77G5

Sony Bravia 8 77” K-77XR80 2024 OLED

Tråkigt att Sony bara har 2024 modell, men känns ändå bra och prisvärd?

Eller vänta till nästa år och köpa nytt då.

Hur tycker ni att jag bör tänka?

Medlem

QD-OLEDs subpixelstruktur märks mindre ju tätare det är mellan pixlarna. t.ex. ser jag det inte alls på min 32" 4k som jag sitter 60-80cm ifrån beroende på situation.
En 77" kommer såklart ha större pixlar och gap mellan pixlarna men å andra sidan sitter du antagligen runt 3-4 meter från den och lär sannolikhet köra minst 125% skalning för att kunna läsa något alls misstänker jag? högre skalning ger också mindre "fringe" än om man kör native.

Bildexpert 📺

QD-OLED eller WOLED är i grunden egentligen en icke-fråga när det kommer till TV-apparater. Du har egentligen bara fyra aktuella modeller med QD-OLED du kan köpa. Allt annat med OLED är WOLED. Därför handlar detta om produkten du väljer. Tekniken är egentligen sekundär. Mest att alla diskussioner fokuserar på "teknik X vs. teknik Y" så där typiskt allistiskt.

Samsung S95F som är QD-OLED i 55, 65 och 77 tum. Övriga storlekar är WOLED. Oklart om dessa är primary tandem-tekniken eller inte.

Samsung S90F där förmodligen 65 tum är QD-OLED fast då nerfad och presterar sämre än ovanstående. Övriga är WOLED av standardtyp.

Sony Bravia II (XR8M2) i 55 och 65 tum, samt carry over från 2023 med A95L i 77 tum

Samsung S95F kör helt på sin höga ljusstyrka med peak på 2000+ nits och lite lagomt tweakade färger. Sony gör en helt annan typ av produkt som inte är lika ljusstark men istället helt färgkorrekt. Svarar mot ett annat behov.

Går igenom i detalj om skillnaderna mellan OLED-TV här: https://www.sweclockers.com/artikel/41227-tv-guiden-special-v...

Medlem

Satsa på LG 77" OLED77G5 om den är nedsatt i pris. Du får en tv du kommer vara nöjd med.

Medlem

För mig så går QD-OLED bort enbart för de har inget stöd för Dolby Vision vilket är typ 99% av alla dagens blu-ray filmer. :S

Medlem
Ville inflika med detta, fokusera på specifika modellen och inte på något generellt om specifika tekniken.

Bildexpert 📺

Samsung har inget stöd för Dolby Vision. Sony har det definitivt. Har inte med QD-OLED att göra.

Skilj på tekniken och på produkten. Det är produkten som är avgörande för vad man får.

Medlem
På vilka sätt är den bättre än Sony Bravia 8 77” K-77XR80?

Priset är just nu det samma.

Hur mycket bättre än G5 än B5, i nuläget kostar G5 12 000 kronor mer.

Okej, gäller det även när man läser texter och så på TVn?
Precis som en skärm.

Då jag använder min TV mycket på det viset så skulle det vara irriterande om det var ett störningsmoment.

Och jag hade helt missat att XR-77A95L är från 2023, jag trodde det var en ny 2025 modell. Känns ju lite dumt att köpa en 2 år gammal TV även om den är bra.

Samsung håller jag mig helst ifrån och jag vill helst ha en Sony, en LG skulle kunna vara ett alternativ men hellre Sony.

Philips OLED910 77” kanske är ett alternativ också, men behöver sjunka i pris.

Skulle uppskatta Google TV som Smart TV.

Medlem

QDOLED har betydligt bättre färgrymd framförallt i HDR, märks främst i ljusa saker likt neonskyltar eller de orangea skyltarna i hotwheels spelet. Sägs även att Samsung inte har samma problem som LG när det gäller game mode där LG bantar ner både ljusstyrka och färgrymd.

Båda ser nog skit ut för text i 77 tum.

Bildexpert 📺

@Kilroy: Vare sig QD-OLED eller WOLED har en traditionell RGB-struktur på subpixlarna. WOLED har en vit subpixel och QD-OLED har en triangelstruktur. Ingendera är i sig automatiskt bättre eller sämre utan det ser olika ut.

Detta påverkar textrendering när upplösningen, dvs pixeltätheten i förhållande till dina ögons synskärpa, är för låg. Kör du 77 tum på ett skrivbord på 0,5 meter och kör 1:1-förhållande i skalning det nog inte vackert oavsett teknik. Men om du sitter säg tre meter från en 77:a brukar man i vilket fall välja att skala och därmed rendera text i högre kvalitet brukar det inte märkas lika tydligt.

Om du funderar på skillnaderna mellan exempelvis Sonys XR80 mot LG G5 (det är stora skillnader) och Philips OLED910, kolla in artikeln jag länkade.

Medlem

Jag har en 65" QD-OLED Samsung - har provat att sitta typ 50 centimeter ifrån den men man kan räkna pixlarna på den vid det avståndet. Allt beror mestadels på hur långt bort du sitter, 2 meter och du kommer nog inte se någon skillnad, om du vill kan jag prova koppla in datorn och sitta vid olika avstånd åt dig så du får ett hum.

Edit:
Sen frågan om Tv till Tv, jag hade personligen valt en LG om du vill ha bästa TV för pengarna, jag personligen tycker att LG har bättre menyer än Samsung men sen så är vissa saker lite konstiga på LG - som att få "pc mode" på LG måste du ändra ikonen för ingången i menyn... det var väldigt ologiskt för min del men men...

