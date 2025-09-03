Val av Meshsystem

Jumpcut
Medlem
●
Tar gärna emot tips på meshsystem för en trävilla två plan 130 m2, med källare i betong 40 m2. Tanken är en lösning med huvudnoden på mittenplanet där fibern kommer in och en satellit på ovanvåningen och en i källaren. Kommer inte gå att köra ethernet backhaul utan behöver ha en lösning med bra trådlös kommunikation mellan noderna. Wifi 7 är inte nödvändigt.
