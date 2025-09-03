Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Val av Meshsystem

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Val av Meshsystem

Tar gärna emot tips på meshsystem för en trävilla två plan 130 m2, med källare i betong 40 m2. Tanken är en lösning med huvudnoden på mittenplanet där fibern kommer in och en satellit på ovanvåningen och en i källaren. Kommer inte gå att köra ethernet backhaul utan behöver ha en lösning med bra trådlös kommunikation mellan noderna. Wifi 7 är inte nödvändigt.

Visa signatur

SPELA: 13900K - Gaming X Trio 4090 - Fractal North
LEVA: OnePlus 13 - MacBook Pro M4 Pro 14"
PLÅTA: Canon C70, R3, 1DX mkII, BMPCC6K
LYSSNA: KRK Rokit RP8 G4, Beyerdynamic DT 1990 PRO
FLYGA: DJI FPV, Avata

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar