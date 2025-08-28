Google fälldes förra året för konkurrensbrott efter en stämningsansökan från amerikanska staten. Nyligen höll domstolsförhandlingar kring vilka åtgärder företaget kommer tvingas till efter domen, och nu har domaren Amit Mehta släppt sitt beslut, rapporterar The Verge.

Domaren finner att det vore att gå för långt att tvinga Google att avyttra Chrome. Justitie­departementet har enligt beslutet inte visat att det inte finns mer passande men mindre extrema åtgärder som kan återställa konkurrens på sökmarknaden, och eftersom Chrome inte är en fristående produkt utan starkt knuten till olike Google-tjänster är risken hög att en avyttring leder till försämringar för konsumenter.

Googles avtal med Apple och Mozilla som innebär att dessa får betalt för att göra företagets sökmotor till förval får också vara kvar. Det var inte ett enkelt beslut, skriver domaren, eftersom ett förbud mot sådana betalningar skulle kunna leda till att exempelvis Apple ger sig in på sökmotor­marknaden, men även här finns en risk att mindre företag skadas.

Merparten av Mozillas intäkter kommer just från avtalet som gör Google till standardsökmotor i Firefox, och efter förra årets domslut har organisationen börjat förbereda sig på en knaper framtid utan den inkomstkällan.

Vad domaren istället beslutar är att Google förbjuds att upprätta exklusiva distributionsavtal för sök- eller AI-tjänster, och framför allt att företaget måste dela sökdata med konkurrenter. ”Kvalificerade konkurrenter” ska kunna köpa tillgång till olika sökdata till kostnadspris, så att de kan utveckla sina tjänster på lika villkor med Google.

Omedelbar kritik mot beslutet

Duckduckgos vd Gabriel Weinberg kritiserar beslutet och säger att det inte kommer hindra Google att ”utnyttja sin monopolställning för att hålla tillbaka konkurrenter”. The Verge har samlat en rad andra kritiska kommentarer.