MK under 2000kr = Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi?

Letar efter MK både mATX/ATX runt 2000kr, men helst under, till mitt 7800/9800X3d + 9070XT spel-burk...

Har snöat in på Asus TUF Gaming B850-Plus WiFi, bra reviews och populärast på Prisjakt (vet inte om det är något att gå efter) och det är billigaste B850 (inkl. Asus-rabatten) vad jag kan se på Prisjakt.

De B650 som har gott rykte ligger på samma ungefär samma pris och vad jag förstått så är B850 bara en mindre uppgraderingar av B650 så det kanske inte spela så stor roll vad man väljer.

Finns det något annat MK som ni skulle kolla på istället?