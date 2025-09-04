Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Powertoys ger Windows efterlängtad funktion

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Powertoys ger Windows efterlängtad funktion

Snart kan systemet byta mellan ljust och mörkt läge automatiskt.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Behövs ju bara ett läge, mörkt.

Visa signatur

Ryzen 7800x3D | Corsair H100i V2 | 48 GB DDR5 Corsair VENGEANCE | Gigabyte RTX 3080 Xtreme | Predator 34" 180hz IPS | Corsair VOID wireless | Valve Index | Simlab P1 Cockpit | Fanatec set Simucube 2 pro | Triple 55" Oled surround Racing rig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag vill bara kunna välja olika lägen beroende på applikation...

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Varför inte bara lägga in det i Windows, varför gå via PowerToys....

Men får väl installera och testa.
Just nu kör jag ett PS-skript som skiftar vid start.

Visa signatur

www.fckdrm.com - DRM år 2025? Ha pyttsan.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av wingman92:

Behövs ju bara ett läge, mörkt.

Gå till inlägget

men sen behöver man rätt skärm oxå, de som kör woled skärmar har lite problem där

Visa signatur

12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av DST:

men sen behöver man rätt skärm oxå, de som kör woled skärmar har lite problem där

Gå till inlägget

??
Min WOLED är på permanent DARK MODE nj i tre+ år.

Fungerar toppen!

Visa signatur

Power > Ideology

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Har kört PowerToys länge, men den största nyheten, när den kom, i alla fall för mig var helt klart "Command Palette" använder den dagligen för att slippa söket i startmenyn!

Visa signatur

www.obscured.se mrtg.obscured.se - erik.hennerfors@obscured.se - See ya in cyberspace

[img]https://www.speedtest.net/result/17472783755.png[/img]

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av BlackRed Guy:

??
Min WOLED är på permanent DARK MODE nj i tre+ år.

Fungerar toppen!

Gå till inlägget

inte märkt artefakerna? som linjer eller rutmönster? jag körde med två en lg å en asus, lämnade tebax båda då de inte gick att använda som datorskärm pga det.

visade mina polare ingen av dem kör nått annat än qd oled efter det, då ingen längre mäktar med standard dvs ljusa teman.

Visa signatur

12700k@/7200c34@7800/msi z790 itx

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av wingman92:

Behövs ju bara ett läge, mörkt.

Gå till inlägget

Håller med men har fått börja använda mer light mode ju äldre jag blir. 😆

Visa signatur

Citera för svar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Windows Auto Dark Mode har jag använt sen länge. Om funktionen i Powertoys funkar lika bra eller bättre så blir det ett program mindre på burken.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av DST:

inte märkt artefakerna? som linjer eller rutmönster? jag körde med två en lg å en asus, lämnade tebax båda då de inte gick att använda som datorskärm pga det.

visade mina polare ingen av dem kör nått annat än qd oled efter det, då ingen längre mäktar med standard dvs ljusa teman.

Gå till inlägget

Inte märkt av det faktiskt!

Kör 4K 42" på behändigt avstånd, ca 1m (öga till skärm).

Jag kan testa att jämföra med Light mode🤔

Hoppas dom bygger san RGB OLED i desktop storlekar snart!

Visa signatur

Power > Ideology

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar