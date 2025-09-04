Noctuas AIO-kylare släpps under 2026

Skrivet av deja: Ja eller så fäster man bara några noctua fläktar på en befintlig tyst aio. o kan leva med 1-2 db mer, å sparar 4000 😁😁, men de är garanterat oavsett en bra produkt. Gå till inlägget

Mig veterligen finns det inga så pass billiga AIO-kylare som använder samma Asetek-plattform, tror enbart det är Ryujin III Extreme som kör G8 V2 i dagsläget och den kostar en hel del.

Gen 8 finns det en hel del men de är ofta på den dyrare sidan.

Mitt största problem med existerande system är att det är svårt att köra pumpen på 3600 RPM utan att den låter för mycket. Förhoppningsvis löser deras design den biten.