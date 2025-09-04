Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Noctuas AIO-kylare släpps under 2026

Noctua har uppdaterat planeran för sina kommande produkter bland annat AIO-kylare och fler svarta fläktar.

Kommer vara en toppen produkt. Den kommer även ha ett pris som bara rent utav skjuter den ut i overkligheten och gör den meningslös att överväga ens...

Skall bli kull att se hur den står sig mot Silent Loop 3!

Tystast vinner!

Så klart skippar de 280 storleken som jag väntade på. 😢

Ja eller så fäster man bara några noctua fläktar på en befintlig tyst aio. o kan leva med 1-2 db mer, å sparar 4000 😁😁, men de är garanterat oavsett en bra produkt.

Jag vill ha en 420mm med 6st fläktar. Behöver dock nytt chassi då, så får vänta tills det är dags för större uppgraderingar.

Synd att radiatorn inte håller färgschemat

Ja eller så fäster man bara några noctua fläktar på en befintlig tyst aio. o kan leva med 1-2 db mer, å sparar 4000 😁😁, men de är garanterat oavsett en bra produkt.

Mig veterligen finns det inga så pass billiga AIO-kylare som använder samma Asetek-plattform, tror enbart det är Ryujin III Extreme som kör G8 V2 i dagsläget och den kostar en hel del.
Gen 8 finns det en hel del men de är ofta på den dyrare sidan.

Mitt största problem med existerande system är att det är svårt att köra pumpen på 3600 RPM utan att den låter för mycket. Förhoppningsvis löser deras design den biten.

Känns rätt .... brunt.... att inte alla komponenter följer samma färgschema.
I den här formen borde allt vara brunt eller istället komma med CHROMAX och inte vara någon halvmesyr, imo!

Noctua är riktigt bra, men varför kör dom fortfarande den där hemska beige-bruna färgen. Den är gräslig!

Så klart skippar de 280 storleken som jag väntade på. 😢

Det är synd att de flesta drar tillbaka på 280 mm men samtidigt så är det förståeligt då folk inte verkar köpa.

Jag väntar spänt på deras pumplösa "thermal siphon" AIO, om de lyckas få ut den på marknaden

Mig veterligen finns det inga så pass billiga AIO-kylare som använder samma Asetek-plattform, tror enbart det är Ryujin III Extreme som kör G8 V2 i dagsläget och den kostar en hel del.
Gen 8 finns det en hel del men de är ofta på den dyrare sidan.

Mitt största problem med existerande system är att det är svårt att köra pumpen på 3600 RPM utan att den låter för mycket. Förhoppningsvis löser deras design den biten.

Hänger inte med?

Gen8 V2 är väll bara en nyare version, som alla förr eller senare komma adaptera? Att Noctua använder Gen8 V2 är väll för dom utvecklar den just nu för framtiden. Om V2an inte är någon parallell premium grej skulle det inte förvåna mig om du kan köpa en sub 2000kr AIO, Q2 2026 på V2 plattformen.

Nog för att jag gillar vackra Noctua, men med tanke på vad priset förmodligen kommer att bli ska det bli intressant och se om den är såpass överlägsen att det motiverar priset. Jag är väldigt nöjd med min Arctic Freezer III 280mm där pumpen under normal (2500 v/m) gång är ljudlös, först vid (3500v/m) börjar den låta irriterande. Plus att den kyler VRM jäkligt bra.

Kommer vara en toppen produkt. Den kommer även ha ett pris som bara rent utav skjuter den ut i overkligheten och gör den meningslös att överväga ens...

This. Jag har bara Noctua fläktar i min burk (6st) men bygger jag ny burk blir det INTE Noctua igen. Svårt att motivera priset.

Hänger inte med?

Gen8 V2 är väll bara en nyare version, som alla förr eller senare komma adaptera? Att Noctua använder Gen8 V2 är väll för dom utvecklar den just nu för framtiden. Om V2an inte är någon parallell premium grej skulle det inte förvåna mig om du kan köpa en sub 2000kr AIO, Q2 2026 på V2 plattformen.

Det är inte helt självklart, jag tror av det jag sett att Gen8 och Gen8 V2 kommer att samexistera pga prisskillnad bland annat. Misstog mig tidigare, Tryx Panorama upgraded använder också Gen8 v2. Båda de två modellerna som kör den kostar alltså typ 4000 kr plus. Sen är det obekräftat men jag vet inte om Asetek låter vem som helst använda plattformen, jag är inte exakt säker på hur hela proceduren går till.

Sen ska de sägas att jag tror sedan Aseteks patent gick ut kommer det säkert finnas system för 2 000 kronor som är bra men jag har svårt att se just Gen 8 V2 leta sig in i så pass billiga enheter.

Fula som stryk noctua, fattar ej hypen!

This. Jag har bara Noctua fläktar i min burk (6st) men bygger jag ny burk blir det INTE Noctua igen. Svårt att motivera priset.

Jag älskar Noctua. Byggt massor med det. Men det var när en piss fläkt kosta 69:- och en Noctua 199:-
Då fanns det en lifehack poäng med att istället för att köpa ett chassie för 2000kr+ med fina fläktar i redan, köpte man ett chassie för 699:- bytade ut 120mm fram och bak för 400kr och vipps för 1099:- var det knäpp tyst. Men nu har marknaden mognat och det är inte som förr. Du har 3 saker som i princip gjort Noctua överflödigt för breda massan. 1. Andra märken har kommit närmare i tysthet. 2 Chassie tillverkare kastar med bra fläktar för en låg peng. 3. Noctua har höjt priserna.

Sist jag köpte ett beQuiet chassie på kampanj hos Inet, tror det var i julas. Då gav jag 799:- och där satt 4st Lightwings fläktar i...
Även om det inte var kampanj, så är det bra fläktar värda 1000kr löst. Vem skruvar ut dem för att gå över till Noctua?
Både behovet och priset har gjort Noctua till en nishad grej för att flaxa eller kyla ett 50.000kr bygge.

This. Jag har bara Noctua fläktar i min burk (6st) men bygger jag ny burk blir det INTE Noctua igen. Svårt att motivera priset.

Behåll dem? Håller ju 10 år minst

Fula som stryk noctua, fattar ej hypen!

Kvalite?

Det är inte helt självklart, jag tror av det jag sett att Gen8 och Gen8 V2 kommer att samexistera pga prisskillnad bland annat. Misstog mig tidigare, Tryx Panorama upgraded använder också Gen8 v2. Båda de två modellerna som kör den kostar alltså typ 4000 kr plus. Sen är det obekräftat men jag vet inte om Asetek låter vem som helst använda plattformen, jag är inte exakt säker på hur hela proceduren går till.

Sen ska de sägas att jag tror sedan Aseteks patent gick ut kommer det säkert finnas system för 2 000 kronor som är bra men jag har svårt att se just Gen 8 V2 leta sig in i så pass billiga enheter.

Klart Asetek vill mjölka så länge det går. Problemet kvarstår endå att dom som ska utveckla en ny AIO kommer att stå i valet o kvalet vilken plattform dom ska börja på. Om förmånga no-name plagit ger samma effekt som motsvarande Gen8, varför då betala patent till Asetek?

Enda gången dom kan ta betalt för V2 över V1 är när det finns en synbar trappa. Så V2 presterar över V1 som presterar över no-name plagiat alt utgånga patent man själv kan plagiera. Så fort (vilket jag antar man typ är / närmar sig) alla andra är lika bra som Gen8 så är det ingen som hostar för det. Då måste V2 bli deras mainstream produkt för att få in patent pengar alls.

https://www.inet.se/produkt/5324813/arctic-liquid-freezer-iii... - Man kan juh konstatera på prissättningen att det inte är många kronor i royalty/patent på vissa produkter. Otroligt hur dom kan få ihop något såhär billigt.

Villhöver

