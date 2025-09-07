Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Cloudlare kontroller (CGNAT boven?)

Cloudlare kontroller (CGNAT boven?)

Jag åker ofta på kontroller från coludflare där sidor tar flera sekunder längre tid att ladda då det ska bekräftas att jag är en människa. Jag behöver oftast inte klicka i rutan "jag är en människa" men det tar som sagt några sekunder för den här kontrollen ändå.

Det är ju något som triggar dessa kontroller och jag undrar om det kan vara så att CGNAT från bahnhof kan vara boven? Då delar jag ju IP med många andra. Någon annan som upplever samma sak?

Det är ju svårt att säga med säkerhet att det är just det som enskilt orsakat det upplevda beteendet men ditt resonemang är helt rimligt. Det kan absolut vara där skon klämmer.

(På precis samma sätt som en publik VPN-tjänst kan ge detta problem)

Sitter inte bakom CGNAT (Tele2 fiberkoax) och får även upp detta varje gång jag besöker specifika siter. Skulle gissa att siterna jag besöker använder Cloudflare i form av DDoS-skydd.

