Supermicro X10 system säljes

Daniel75
Medlem
●
Jag har min gamla plex server till salu enligt nedan.
1x Supermicro X10 dri
2x Noctua kylare 4U 120mm
2x Xeon E5 2650L V4 (low power version 65W, 14C/28HT styck så 28C/56HT totalt)
256 GB DDR4 ECC RAM
1xNvidia P4000 Quadro GPU
Pris bud, svårt att skicka givet kylare etc som är monterat på, så jag prioriterar avhämtning. Om det ska skickas så kommer jag packa det väl men ansvarar inte för postens eventuella slarv och hantering.
Kan ev sälja det i delar beroende på bud.
Finns i Nacka i Stockholm.
