Supermicro X10 system säljes

Jag har min gamla plex server till salu enligt nedan.

1x Supermicro X10 dri

2x Noctua kylare 4U 120mm

2x Xeon E5 2650L V4 (low power version 65W, 14C/28HT styck så 28C/56HT totalt)

256 GB DDR4 ECC RAM

1xNvidia P4000 Quadro GPU

Pris bud, svårt att skicka givet kylare etc som är monterat på, så jag prioriterar avhämtning. Om det ska skickas så kommer jag packa det väl men ansvarar inte för postens eventuella slarv och hantering.

Kan ev sälja det i delar beroende på bud.

Finns i Nacka i Stockholm.

Läs hela annonsen här