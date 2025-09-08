27" gamingskärm alt 24"

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker efter en 27" gamingskärm 2560 x 1440
alternativt en 24" gamingskärm 1920 x 1080
Ska vara gsync kompatibel.
Det ska vara minst 144hz.
Gärna att kvitto samt originalkartong finns kvar om dom är så pass nya.
Släng iväg ett pm eller kommentar i annonsen så tar vi det vidare därifrån

Föredrar hämtning om det är i krokarna.
Kan även tänka mig betala frakt om det behöver skickas också förstås.

Hej, inte helt som efterlyst men har en helt ny oöppnad 27" 1080p skärm med 180hz, Gsync kompatibel, med kvitto. Kan fraktas i samma förpackning som den fraktades till mig. Jag köpte 2st men fick bara användning av 1.

Rog strix woled skärm
26.5”
QHD 2560x1440
240Hz
10-bit
WOLED (glossy)
G-Sync / Freesync Premium
Gen 3 kylteknik
Vesa 100x100 Inklusive adapter
Originallådan med alla tillbehör

Kvitto + extta trygg finns tillagad, köpt 26/1-25

