Slipp Windows AI med Flyoobe

Melding Plague

Slipp Windows AI med Flyoobe

Verktyg för att kringgå Windows 11:s systemkrav kan nu även deaktivera AI-funktioner.

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Bra att sånt här finns även om det inte borde behövas. Var och en borde själva få bestämma över vad ens dator ska och får göra.

Saknar inte windows...

Hjälpsam

Även MS borde ta sig en funderare på detta.
Vill de att folk skall använda Windows, borde de som vill ha en slimmad installation enkelt få möjlighet till det.

Visa signatur

AMD Ryzen 7 5700X | Saphire RX 5700 Pulse XT (Silent Mode) | 64 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/51gntq | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD Ryzen 9 5900X | AMD RX 5700 | 64 GB Micron ECC | https://valid.x86.fr/gwcxfs
HTPC | https://valid.x86.fr/gqtxws |

Medlem

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Visa signatur

Acer Predator G3-605: i7-4790, 8GB, 120GB SSD, GTX 970 - Acer XB280HK 28", 4K, G-SYNC

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Nä, det är mer som säkerhetsbälte = antivirus.

I detta fall är det nog mer som att be bilförare stänga av lane assists, autostyrning, självkörning, autohelljus, autofunktion på vindrutetorkare osv osv. Fluff som vissa vill ha men egentligen är helt onödigt för att själva bilen ska fungera.

Eller ett riktigt exempel. Bilar som hade behövts skrotas efter 2G och 3G nätet läggs ned om ingen ny lösning finns.

Själv kör jag windows 11 "vanilla" men med explorerpatcher.

Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Verkligen inte. Här är det påhittade krav mer eller mindre, där ju operativsystemet som sådant fungerar utmärkt utan dessa extra krav. TPM 2.0 kan vara en bra grej om du har det, men du ska inte behöva skrota en fullt fungerande och livsduglig dator bara för att det saknar ett krypteringschip.

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Lite väl dramatisk jämförelse kan jag tycka

Visa signatur

Project: Perfection 2.0
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D | GPU: INNO3D 5070 Ti X3 OC | RAM: G.Skill Flare X5 64GB CL28 | SSD: Samsung 980 Pro
MB: ASUS ROG STRIX B850-I | PSU: Corsair SF750 | Kylare: Fractal Design Celsius+ S24 | Fläktar: Noctua NF-A12x25 G2 Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | OS: Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC | Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE
Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical | Övrigt: Tobii Eye Tracker 5

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Nåja, det är mer som att slippa skrota bilen för att det inte finns några kanaler för DAB-radio i området man bor i.

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Håller helt med dig, skulle personligen dock inte jämför dettaa som att köra utan säkerhetsbälte, men mer som att köra utan airbag.

Tycker också denna skrivelse är lite sisådär: "Förutom att kringgå godtyckliga systemkrav kan programmet bland annat stänga av olika funktioner och ta bort förinstallerade program."

Detta är helt skribentens åsikt och inte leverans av nyheter utan nästan en krönika.

/Kelo

Medlem
Skrivet av Kelo:

Håller helt med dig, skulle personligen dock inte jämför dettaa som att köra utan säkerhetsbälte, men mer som att köra utan airbag.

Tycker också denna skrivelse är lite sisådär: "Förutom att kringgå godtyckliga systemkrav kan programmet bland annat stänga av olika funktioner och ta bort förinstallerade program."

Detta är helt skribentens åsikt och inte leverans av nyheter utan nästan en krönika.

/Kelo

Gå till inlägget

Kraven på TPM-modul för W11 är godtyckliga och baseras till 100% på att bibehålla marknadsvärdet för Microsoft och tvinga konsumenter att uppgradera fullt funktionsdugliga datorer.

Allt annat är skrämselpropaganda och det hör definitivt hemma på samma ställe som man kan läsa nyheter

Visa signatur

Krusidullen är stulen

Musikälskare

Underbart

Visa signatur

❀ Monitor: ASUS Swift 27" @ 1440p/165Hz ❀ CPU: Ryzen 7700X ❀ Cooling: Corsair H170i ELITE 420mm ❀ GPU: MSI 3080 Ti SUPRIM X ❀ Memory: Corsair 32GB 6000Mhz DDR5 Dominator ❀ Motherboard: ASUS Crosshair X670E Hero ❀ M.2: Samsung 980 Pro ❀ PSU: Corsair HX1200 ❀ Chassi: Corsair 7000X ❀ Time Spy: 19 340

📷 Mina fotografier
🎧 Vad lyssnar du på just nu?

Medlem

Kan ni inte skriva en artikel om fördelar med tpm 2.0 och hur man tar nytta av det. Jag har ingen aning och säkert fler som undrar.
Jag upplever att tech sidor och kanaler bara pratar ner windows, men ingen förklarar på ett bra sätt vad de faktiskt gör för konsumenter.

Visa signatur

(Dator) :: Chassi : Phanteks P300 :: Cpu: Intel I5 13600kf :: Memory: 16GB ddr4 :: gfx: rtx 2080ti :: PSU : Corsair rm750x :: (/Dator)

Medlem
Skrivet av Nithlon:

Kan ni inte skriva en artikel om fördelar med tpm 2.0 och hur man tar nytta av det. Jag har ingen aning och säkert fler som undrar.
Jag upplever att tech sidor och kanaler bara pratar ner windows, men ingen förklarar på ett bra sätt vad de faktiskt gör för konsumenter.

Gå till inlägget

Ojoj nu har du skitit i det blå skåpet. Att ens antyda att det finns något positivt med TPM eller Windows för den delen på en techsida... Take cover!

Skämt o sido, skulle också vilja att man fick något från det andra perspektivet någon gång..

Visa signatur

- Dator, Mus, Tangentbord och skärm.

Medlem

Så, vilka "AI"-funktioner, förutom Co-Pilot och Windows Recall, behöver man som användare hålla koll på?

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Så, vilka "AI"-funktioner, förutom Co-Pilot och Windows Recall, behöver man som användare hålla koll på?

Gå till inlägget

Alla. Är det inte du som kör AI-funktionen så är det dig den drivs på.

Visa signatur

R&D Elektronik & Radioingenjör

Medlem
Skrivet av predator:

Kringå system kraven, är som att uppmuntra bilförare att köra utan säkerhetsbälte.

Gå till inlägget

Nää
Det är som att köra en bil utan ett alkolås.

Medlem

Jag förstår inte varför Microsoft envisas med att lägga in funktioner som ett antal användare inte vill ha. Det vore trevligare om man gjorde en slimmad version av Windows med möjlighet för användare att lägga till funktioner man behöver eller vill ha.

Det känns konstigt när nya funktioner presenteras med att den går att ta bort.

Medlem
Skrivet av Hubertus:

Jag förstår inte varför Microsoft envisas med att lägga in funktioner som ett antal användare inte vill ha. Det vore trevligare om man gjorde en slimmad version av Windows med möjlighet för användare att lägga till funktioner man behöver eller vill ha.

Det känns konstigt när nya funktioner presenteras med att den går att ta bort.

Gå till inlägget

Det där du beskriver är ju exakt vad Linux är. En slimmad kärna som man sedan med val av distribution väljer vilka grundfunktioner man behöver och sen utöver det kan välja till (eller ifrån) extra funktioner efter behov.

Tangentbordskonnässör

Hur är det med windows update på saker som detta? Installern tar bort grejer, men sen kommer det en uppdatering som lägger till allt igen. Eller att man inte får några uppdateringar alls längre?

Vet en kompis som körde liknande grejer vid installation av windows 11 och nu får han inte längre uppdateringar. Har läst om andra som tagit bort "funktionalitet" i Windows men sen fått den installerad igen genom windows update.

Har de kommit runt dessa begränsingar?

Skrivet av Barsk66:

Det där du beskriver är ju exakt vad Linux är. En slimmad kärna som man sedan med val av distribution väljer vilka grundfunktioner man behöver och sen utöver det kan välja till (eller ifrån) extra funktioner efter behov.

Gå till inlägget

Problemet är att det är extremt få som orkar/vill/kan byta till linux när de märker att något inte fungerar exakt som i windows.

Visa signatur

Mekaniska tangentbord - Guide ||
Gaming möss - Guide

Medlem
Skrivet av huttala:

Problemet är att det är extremt få som orkar/vill/kan byta till linux när de märker att något inte fungerar exakt som i windows.

Gå till inlägget

Jo jag vet. Sitter själv i samma båt med programvara som bara funkar i Windows, i vart fall utan krångel. Så jag är själv inte mogen att byta på min arbets/spel-dator.
Men svaret var mer runt det fundamentala runt Linux och Windows syn på OS. Linux startar med något minimalt som man sen lägger till saker till, Windows är tvärtom, ett monolitiskt bygge med allt-i-ett där det är svårt att ta bort det man inte vill ha.

Det är ju därför Linux är en hit på så många områden, från små minimala applikationer till stora tunga servrar. Men just på desktopsidan så har de inte kommit ända fram riktigt än, vilket inte beror på Linux i sig utan stödet från programvaru- och drivrutinstillverkare. Men vi närmar oss!

Medlem
Skrivet av livsnjutaren:

Ojoj nu har du skitit i det blå skåpet. Att ens antyda att det finns något positivt med TPM eller Windows för den delen på en techsida... Take cover!

Skämt o sido, skulle också vilja att man fick något från det andra perspektivet någon gång..

Gå till inlägget

Håller helt med, trendigt att hata på microsoft istället för att belysa på djupet varför dessa krav infördes från första början. Inte alls märkligt egentligen att man vill använda kryptering krypteringschip direkt emot OS 2025.
På mobiler är det ju standard exempelvis apple med Secure Enclave, google med sitt Titan chip etc.

Sen kan man alltid diskutera hur mycket säkerhet det ger, nyttan med det om alla måste kasta sina gamla datorer, hur det implementerats. etc etc. Men dessa frågor ingår kanske i riskhantering av implementation av Microsofts hårdvarukrav samt de kan belysa varför de valt att ta denna vägen trots att att visa användare och datorer hamnar utanför kravspecen nu för windows 11.

/kelo

Medlem
Skrivet av livsnjutaren:

Ojoj nu har du skitit i det blå skåpet. Att ens antyda att det finns något positivt med TPM eller Windows för den delen på en techsida... Take cover!

Skämt o sido, skulle också vilja att man fick något från det andra perspektivet någon gång..

Gå till inlägget

Frågan är varför ingen från "windows-sidan" tar diskussionen? Det duger inte att börja prata om hat så fort Windows ifrågasätts. Och vi ska inte prata om de som testade Linux för tio år sedan och tror de vet allt.

Medlem
Skrivet av Hubertus:

Frågan är varför ingen från "windows-sidan" tar diskussionen? Det duger inte att börja prata om hat så fort Windows ifrågasätts. Och vi ska inte prata om de som testade Linux för tio år sedan och tror de vet allt.

Gå till inlägget

Det är nog många som bara sitter på händerna när man är nöjd. Som mig till exempel så brukar jag inte ge mig in i dessa diskussioner då jag är nöjd med att köra Windows och jag har för lite erfarenhet av Linux, lite som du är inne på. Jag testade Linux för över 10 år sedan och har inte testat igen. Däremot så håller jag mig kvar på Windows för att jag spelar på min dator och vill att det ska fungera i alla lägen.

Anledningen till att jag piper till denna gång var för att @Nithlon tog upp en bra poäng. Det bör ju kanske göras lite arbete med att belysa positiva aspekter (om det finns några), och det kanske skulle kunna komma i form av en artikel från Sweclockers.

Visa signatur

- Dator, Mus, Tangentbord och skärm.

Medlem

Sånt här borde vara inbyggt i windows installationsprogram. MEN det ska ligga under avancerade funktioner där det även står vilka eventuella risker man utsätter sig för och att man kanske inte kan få hjälp om det skiter sig.

De skulle nog inte förlora så mycket informationsinsamling ändå eftersom de som inte vill gå med på sådant går runt det ändå med hjälp av program som detta.

Jag själv tex använder väldigt sällan windows egna inbyggda program och det tror jag att få gör. De 4 jag använder är nog bara anteckningar, mounta disk avbildningar, skärmklipp verktyget och windows defender annars har jag andra program till resten.

Visa signatur

Ryzen 9800X3D @ Stock, MSI Suprim X 3080 @ game mode.
YT kanal där jag meckar bilar: https://www.youtube.com/@saab900turboT16

Medlem
Skrivet av huttala:

Hur är det med windows update på saker som detta? Installern tar bort grejer, men sen kommer det en uppdatering som lägger till allt igen. Eller att man inte får några uppdateringar alls längre?

Vet en kompis som körde liknande grejer vid installation av windows 11 och nu får han inte längre uppdateringar. Har läst om andra som tagit bort "funktionalitet" i Windows men sen fått den installerad igen genom windows update.

Har de kommit runt dessa begränsingar?

Problemet är att det är extremt få som orkar/vill/kan byta till linux när de märker att något inte fungerar exakt som i windows.

Gå till inlägget

Har installerat w11 med en custom answer file. Alla windows program är borttagna (även ms webläsare) ingen win butik, inga ai-funktioner. Ren installation av windows bara. Jag har inga problem med säkerhetsuppdateringar. Har skjutit upp stora uppdateringar en längre tid, och vanliga säkerhetsuppdateringar en vecka. Är på 23H2 atm.

Inga problem än så länge, peppar peppar ta i trä.

Medlem
Skrivet av huttala:

Problemet är att det är extremt få som orkar/vill/kan byta till linux när de märker att något inte fungerar exakt som i windows.

Gå till inlägget

Det är klart. Men man skulle få lite av samma upplevelse av att byta till Macintosh, om det var det man gjorde istället. Det går inte att komma ifrån.

Visa signatur

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends upon his not understanding it!”

