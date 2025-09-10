Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Duktig PC-byggare (SFF)

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Duktig PC-byggare (SFF)

Ska köpa en ny dator och delar av den hårdvara jag tänker mig verkar inte finnas hos "the usual suspects"-företagen som kan sätta ihop en dator vid beställning. Jag har varken tid eller lust att skruva ihop datorn själv och därför söker jag nu en duktig PC-byggare som kan tänka sig göra detta, självklart mot ersättning (kan du fakturera så är det ett +, men inte ett måste).

Jag finns i Uppsala-regionen och fördelaktigt är väl om du också är i närheten för smidigheten vid överlämning av komponenterna.

Hör av dig om du tycker detta låter intressant.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ett tips är att köpa komponenterna från Inet och låta dem bygga datorn. De erbjuder tjänsten ”Byggnation och test av dator med valfria komponenter” för 999 kr.”. En schysst tjänst om man inte har tid att bygga själv.

Visa signatur

Desktop: ASUS ROG Maximus XII APEX Z490 | Intel i9-10850K 5.2Ghz | G.Skill 32Gb Trident Z Neo | MSI GeForce RTX 4080 16Gb Suprim X | Phanteks 500A | Seasonic PX850W Platina | Fury Renegade 2TB | Samsung 980 Pro 1TB | NZXT Kraken Z73 | Monitor: Alienware AW2721D 27” IPS QHD 240Hz | Varmilo VA88M TKL | Ducky One 2 Mini MX Silent Red | HyperX Cloud II | SteelSeries Rival 600 | XBOX Series X | Console: XBOX One Elite Series 2 Controller | Mobile: Apple iPhone 15 Pro Max 256Gb Blå Titan | TV: LG 65” OLED65C35LA EVO 4K | Laptop: Acer Predator Helios 16” / 2560 x 1600 / Mini-LED / 250Hz / Intel i9-13900HX / DDR5 32Gb 5600Ghz / 2Tb / NVIDIA RTX 4080 12Gb |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tack! Precis, det var min första tanke men jag har snöat in på framförallt några chassi-modeller som t.ex. Inet inte verkar erbjuda. Dessutom verkar deras Datorbyggare vara lite väl hård på kompabilitetskriterierna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av LéKrâk:

Tack! Precis, det var min första tanke men jag har snöat in på framförallt några chassi-modeller som t.ex. Inet inte verkar erbjuda. Dessutom verkar deras Datorbyggare vara lite väl hård på kompabilitetskriterierna.

Gå till inlägget

Du kan också åka in till deras butik med delarna och de bygger den. Då tar de tim-taxa

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar