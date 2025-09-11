WF-1000XM5, Vattenkylning, Chassi, Högtalare, Arctic P14

Bild 1: WF-1000XM5, köpte dessa från webhallen för ett par månader sedan men de passade tyvärr inte mina öron, fick inte lämna tillbaka dem på grund av hygienskäl. De är öppnade och använda ungefär 1 timme, majoriteten av tiden med andra earbuds än de som hänger med. Allt är med och de är förpackade precis som nya. Kvitto finns. 1800kr.

https://www.webhallen.com/se/product/360710-Sony-WF-1000XM5-T...

Bild 2: Radiatorer: Corsair XR5 360 och 280 White, båda i mycket fint skick, alla tillbehör+kartong finns kvar. 500kr styck.

https://www.inet.se/produkt/7000414/corsair-hydro-x-series-ra....

https://www.inet.se/produkt/7000389/corsair-hydro-x-series-ra....

Bild 2: Lian Li O11 Dynamic Mini (Snow Edition). I mycket fint-/nyskick. alla skruvar, tillbehör, kartong osv finns kvar. Enda skavankerna är att fläktgallret bak är borttaget (men det finns kvar så det går att limma tillbaks), samt att hörlursuttaget på ovansidan glappar. Skickas ej. 300kr.

https://www.proshop.se/Chassi/Lian-Li-O11-Dynamic-Mini-Snow-E....

Bild 2: 4x Arctic P14 PWM PST, två vita och två svarta. Skruvar finns, ej kartong. 50kr styck.

https://www.inet.se/produkt/5323029/arctic-p14-pwm-svart-pst

Bild 3+4: Logitech Z533 2.1-system. Ingen kartong finns, inköpt för länge sedan men har mest stått på vinden. Fungerar perfekt, fint skick. 500kr.

https://www.webhallen.com/se/product/224819-Logitech-Z533-2-1

Har även en Derbauer Delid Die Mate 2 samt en Derbauer Intel 9th Gen OC-frame, 20kr.

(Vattenblocket och radiator+res-combon på andra bilden är sålda sen tidigare)

Allt finns att hämtas på södermalm i Stockholm eller kan skickas mot fraktkostnad.

