Gratis Antivirusprogram utan konto/spam som är "set & forget" ?

Hej!

Jag tar gärna emot tips på antivirusprogram till windows 11 pro som är gratis och som inte kräver konto.

Ska användas på en plats där flera ska kunna använda datorn.

Jag kommer endast åt datorn 1 gång per år (utomlands) och vill helst slippa pilla för mycket.

Avast verkar närmast men den har tydligen massa popups osv.

Tackar för tips!