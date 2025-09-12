Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Gratis Antivirusprogram utan konto/spam som är "set & forget" ?

1
Gratis Antivirusprogram utan konto/spam som är "set & forget" ?

Hej!

Jag tar gärna emot tips på antivirusprogram till windows 11 pro som är gratis och som inte kräver konto.

Ska användas på en plats där flera ska kunna använda datorn.

Jag kommer endast åt datorn 1 gång per år (utomlands) och vill helst slippa pilla för mycket.

Avast verkar närmast men den har tydligen massa popups osv.
Tackar för tips!

Microsoft defender

Edit: Windows security kanske det heter men vilket som så räcker det

Kör windows egna och har gjort par år. I olika tester så får windows inbyggda rätt bra betyg faktiskt.
Får bara hålla det uppdaterat.

Kan se mer tester här med chris titus: https://www.youtube.com/watch?v=xKrHWM1VeFQ

Skrivet av Zippeer:

Microsoft defender

Edit: Windows security kanske det heter men vilket som så räcker det

Gå till inlägget

Känns lite risky eftersom datorn ska installeras i ett u-land, blir nog en del "försöka besöka virussajter"...

Inga riktigt medvetna användare så att säga.

Skrivet av stefaneriksson123:

Känns lite risky eftersom datorn ska installeras i ett u-land, blir nog en del "försöka besöka virussajter"...

Inga riktigt medvetna användare så att säga.

Gå till inlägget

Inte riktigt medvetna låter som 90% av alla användare oavsett land x)

Skrivet av stefaneriksson123:

Känns lite risky eftersom datorn ska installeras i ett u-land, blir nog en del "försöka besöka virussajter"...

Inga riktigt medvetna användare så att säga.

Gå till inlägget

Lika risky som med vilket annat virusskydd.

Windows egna är väl i toppklass bland alla virusskydd?

Om säkerhet och skydd mot virus är högt prioriterat så bör du välja något annat OS än Windows.

Kanske skulle sätta upp en VM maskin med valfritt OS och låta dom endast använda den x)

Röstar också för Windows inbyggda, i kombination med en adblocker i webbläsaren

Köra Brave som webbläsare så slipper man tänka på att installera adblocker, enkelt o smidigt.

