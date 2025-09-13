Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Måste byta på nätverksswitch stundtals

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Måste byta på nätverksswitch stundtals

Hej
Jag har börjat få ett ganska konstig problem!
Det är så att jag har en 4-portar netgear switch som är kopplad till WAN. Från Switchen har jag kopplat ex PS4,TV box och även min Vilfo VPN router.

Jag har haft så i många år nu men nu börjar det strula av någon anledning?
VPN routern begränsar hastigheten till max 100/100mbit trots att jag normalt sett får åt 900/900mbit.

När det händer så räcker det med att jag tar ut nätverkssladden som går mellan switchen och routern och sätter in den i en annan port på switchen så får jag full fart igen några eller någon dag, Verkar rätt random.

Någon som varit med om något liknande? Först trodde jag att felet låg hos Vilfo men det finns knappt några inställningar som påverkar det beteendet vad jag vet? Har gjort en factory reset men fungerar inte, Räcker heller inte med att starta om allt utan jag måste byta port på switchen för att det ska fungera .

:/

Visa signatur

Asus prime 5080 / MSI MAG X870E Tomahawk
G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Trident / AMD Ryzen 9 9950X3D
Lian Li LANCOOL III / Samsung 9100 PRO 2TB / Samsung 990 PRO 4TB
EVGA 1300 G2/ Lian Li hydroshift 2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bara för att felsöka, har du testat en annan nätverkssladd?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Router ska kopplas först i ledet, därefter switchar och annat, annars kan adresskonflikter uppstå.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Sidewinder999:

Hej
Jag har börjat få ett ganska konstig problem!
Det är så att jag har en 4-portar netgear switch som är kopplad till WAN. Från Switchen har jag kopplat ex PS4,TV box och även min Vilfo VPN router.

Jag har haft så i många år nu men nu börjar det strula av någon anledning?
VPN routern begränsar hastigheten till max 100/100mbit trots att jag normalt sett får åt 900/900mbit.

När det händer så räcker det med att jag tar ut nätverkssladden som går mellan switchen och routern och sätter in den i en annan port på switchen så får jag full fart igen några eller någon dag, Verkar rätt random.

Någon som varit med om något liknande? Först trodde jag att felet låg hos Vilfo men det finns knappt några inställningar som påverkar det beteendet vad jag vet? Har gjort en factory reset men fungerar inte, Räcker heller inte med att starta om allt utan jag måste byta port på switchen för att det ska fungera .

:/

Gå till inlägget

Låter som du inte har nån router (som är rätt inkopplad, dvs först, mot wan) ? I så fall är det det som är problemet, du får helt enkelt adressproblem utan en router som skapar ett lan.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sidewinder999:

Hej
Jag har börjat få ett ganska konstig problem!
Det är så att jag har en 4-portar netgear switch som är kopplad till WAN. Från Switchen har jag kopplat ex PS4,TV box och även min Vilfo VPN router.

Jag har haft så i många år nu men nu börjar det strula av någon anledning?
VPN routern begränsar hastigheten till max 100/100mbit trots att jag normalt sett får åt 900/900mbit.

När det händer så räcker det med att jag tar ut nätverkssladden som går mellan switchen och routern och sätter in den i en annan port på switchen så får jag full fart igen några eller någon dag, Verkar rätt random.

Någon som varit med om något liknande? Först trodde jag att felet låg hos Vilfo men det finns knappt några inställningar som påverkar det beteendet vad jag vet? Har gjort en factory reset men fungerar inte, Räcker heller inte med att starta om allt utan jag måste byta port på switchen för att det ska fungera .

:/

Gå till inlägget

Kan stadsnätet ha ändrat på antal publika IP adresser du får till lägre antal? Eller fungerar alla inkopplade enheter samtidigt på nätet?

Visa signatur

Hörlursförstärkare: RebelAmp/Asgard v3/Fosi Audio Tube-P2.
Hörlurar: Sennheiser HD 6XX, BeyerdynamiDT 1770 Pro, Hifiman Sundara Closed

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag tänker att något händer när DHCP-lånet förnyas. Troligtvis uppdateras inte ARP så att även lokal trafik ruttas via internet. Testa kör en traceroute mellan enheterna när hastigheten degraderas så ser du om den går via USPns backbone.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar