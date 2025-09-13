Måste byta på nätverksswitch stundtals

Hej

Jag har börjat få ett ganska konstig problem!

Det är så att jag har en 4-portar netgear switch som är kopplad till WAN. Från Switchen har jag kopplat ex PS4,TV box och även min Vilfo VPN router.

Jag har haft så i många år nu men nu börjar det strula av någon anledning?

VPN routern begränsar hastigheten till max 100/100mbit trots att jag normalt sett får åt 900/900mbit.

När det händer så räcker det med att jag tar ut nätverkssladden som går mellan switchen och routern och sätter in den i en annan port på switchen så får jag full fart igen några eller någon dag, Verkar rätt random.

Någon som varit med om något liknande? Först trodde jag att felet låg hos Vilfo men det finns knappt några inställningar som påverkar det beteendet vad jag vet? Har gjort en factory reset men fungerar inte, Räcker heller inte med att starta om allt utan jag måste byta port på switchen för att det ska fungera .

:/