Diverse komponenter

Hej,

Säljer följande;

ASUS 27" ROG Swift PG27AQDP OLED QHD 480 Hz

ASUS 32" ROG Swift PG32UCDM OLED 4K 240 Hz

ASUS ROG Crosshair X870E Hero

ASUS ROG Thor 1600T Titanium Strömförsörjning - 1600 Watt - 135 mm - ATX 2.4 - 80 Plus Titanium

AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 104MB

Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Beast RGB Svart AMD EXPO/XMP 3.0

ASUS ROG Strix Helios GX601 White

Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 4TB

ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme

Intel X710-BM2 Based Ethernet Network Interface Card, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x 8, Comparable to Intel X710-DA2, Full Height&Low Profile

10G SFP+ 850nm 300m (10GSR-85) från FS

ASUS ROG Ergo Monitor Arm AAS01

Secretlab for Automobili Lamborghini Deluxe Giallo Auge TITAN EVO

ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6

Föredrar avhämtning för att slippa huvudvärken med att skicka. Små komponenter kan skickas. Originalkartonger saknas. Kvitto & garanti kvarstår. Samtliga saker är under 1 år gammalt och i fint skick.

Annonsen avslutas på tisdag såvida jag inte är nöjd med något bud som jag får direkt. Jag bestämmer vem jag vill sälja till och jag behåller rätten att dra tillbaka vissa komponenter om jag ej skulle vara nöjd med pris. Inget utgångspris så buda på men snälla, undvik att börja med någon hundralapp så att budandet blir "clean"

Tack. Fler bilder kan skickas vid intresse.

