Svartskärm efter inlogg

Hej, Har börjat få svartskärm efter jag loggar in i Windows.

I förrgår så startade jag om datorn ca 5 ggr och sen funkade den som vanligt men igår så startade jag om den ca 20ggr och fortfarande svartskärm varje gång

Det är som att datorn inte laddar explorer har alltså ingen meny eller något bara muspekaren syns.

Trycker jag CTRL+ALT+ESC får jag upp aktivitetshanteraren där kan jag starta vissa program tex Chrome försöker jag starta explorer eller något annat program så låser det sig. Det funkar inte heller att trycka WIN+CTRL+SHIFT+B för att starta om grafikdrivrutinerna så det är inget fel på grafikkortet.

Har provat köra DISM och SFC i kommandotolken men de hittade inga fel.

Det går heller inte att starta om datorn i repairmode genom att hålla in shift medan man startar om för den fastnar i "startar om logon " och man får göra en Norsk omstart.

Någon som har varit med om detta eller har något förslag?

Tack på förhand