AMD Ryzen 9 5900X / Radeon RX 6950XT / Gigabyte X570 AORUS ULTRA / 32gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz /, EVGA Supernova G2 850W PSU/ Lian-li O11 Dynamic /M.2 Samsung 950pro,WD BLACK SN750 /Corsair Hydro X Series XC7 RGB / Corsair K70 RGB / Dell 32" G3223D QHD + 2st 27" AOC .
Svartskärm efter inlogg
Rouge of Darkness
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows
walkir
Medlem ★
●