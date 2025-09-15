Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Svartskärm efter inlogg

Svartskärm efter inlogg

Hej, Har börjat få svartskärm efter jag loggar in i Windows.
I förrgår så startade jag om datorn ca 5 ggr och sen funkade den som vanligt men igår så startade jag om den ca 20ggr och fortfarande svartskärm varje gång
Det är som att datorn inte laddar explorer har alltså ingen meny eller något bara muspekaren syns.
Trycker jag CTRL+ALT+ESC får jag upp aktivitetshanteraren där kan jag starta vissa program tex Chrome försöker jag starta explorer eller något annat program så låser det sig. Det funkar inte heller att trycka WIN+CTRL+SHIFT+B för att starta om grafikdrivrutinerna så det är inget fel på grafikkortet.
Har provat köra DISM och SFC i kommandotolken men de hittade inga fel.
Det går heller inte att starta om datorn i repairmode genom att hålla in shift medan man startar om för den fastnar i "startar om logon " och man får göra en Norsk omstart.
Någon som har varit med om detta eller har något förslag?
Tack på förhand

AMD Ryzen 9 5900X / Radeon RX 6950XT / Gigabyte X570 AORUS ULTRA / 32gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz /, EVGA Supernova G2 850W PSU/ Lian-li O11 Dynamic /M.2 Samsung 950pro,WD BLACK SN750 /Corsair Hydro X Series XC7 RGB / Corsair K70 RGB / Dell 32" G3223D QHD + 2st 27" AOC .

Vad händer om du startar explorer.exe manuellt från aktivitetshanteraren?

Skrivet av medbor:

Vad händer om du startar explorer.exe manuellt från aktivitetshanteraren?

Den startar utforskaren som krashar efter några sekunder

AMD Ryzen 9 5900X / Radeon RX 6950XT / Gigabyte X570 AORUS ULTRA / 32gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz /, EVGA Supernova G2 850W PSU/ Lian-li O11 Dynamic /M.2 Samsung 950pro,WD BLACK SN750 /Corsair Hydro X Series XC7 RGB / Corsair K70 RGB / Dell 32" G3223D QHD + 2st 27" AOC .

Skrivet av Returtony:

Den startar utforskaren som krashar efter några sekunder

använder du någon form av explorer patch eller något som modifierar explorer.exe?

t.ex. Explorer Patcher

isf avinstallera den då de har en tendens att sporadiskt sluta fungera och ge det symptom du beskriver efter en windows update tills patchtillverkaren släppt en uppdatering.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
Skrivet av Rouge of Darkness:

använder du någon form av explorer patch?

t.ex. Explorer Patcher

isf avinstallera den då de har en tendens att sporadiskt sluta fungera efter en windows update tills patchtillverkaren släppt en uppdatering.

Nej, kör standard på den

AMD Ryzen 9 5900X / Radeon RX 6950XT / Gigabyte X570 AORUS ULTRA / 32gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz /, EVGA Supernova G2 850W PSU/ Lian-li O11 Dynamic /M.2 Samsung 950pro,WD BLACK SN750 /Corsair Hydro X Series XC7 RGB / Corsair K70 RGB / Dell 32" G3223D QHD + 2st 27" AOC .

Kolla systemåterställning, kanske är någon nyligen installerad uppdatering?

Eller har du spelat Snake nyligen?

Skrivet av Returtony:

Någon som har varit med om detta eller har något förslag?

Vad kan du utläsa från EventViewer?

Ser du dwm.exe i TaskManager?

Skrivet av walkir:

Vad kan du utläsa från EventViewer?

Ser du dwm.exe i TaskManager?

Får återkomma med info i eftermiddag när jag är hemma igen

AMD Ryzen 9 5900X / Radeon RX 6950XT / Gigabyte X570 AORUS ULTRA / 32gb Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3600MHz /, EVGA Supernova G2 850W PSU/ Lian-li O11 Dynamic /M.2 Samsung 950pro,WD BLACK SN750 /Corsair Hydro X Series XC7 RGB / Corsair K70 RGB / Dell 32" G3223D QHD + 2st 27" AOC .

