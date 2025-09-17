Läckan på Miljödata

Skrivet av Greyguy1948: Spekulera kan ju alla men nån kanske vet mera? Gå till inlägget

Vad är frågan då?

Som jag tolkar det, är frågan i tråden: vilket som är bäst, dålig kryptering, eller ingen kryptering?

Eller är frågan hur man gjorde i Miljödata-soppan, var det dålig eller ingen kryptering?

Som sagt, vad är frågan?

För att spekulera, jag gjorde det inte innan, jag tycker nog att något skydd är bättre än inget, så säger källan till all info, Flashback, att det finns en möjlighet att det är ett insider-jobb. Isåfall var kryptering inte en faktor, om datan alltså plockades hos Miljödata. Då är kanske inte problemet "krypteringen på internet", utan snarare att datan gick att plocka alternativt att datan ens skickades.