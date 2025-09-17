// men vad vet jag, fråga en expert istället
Läckan på Miljödata
Hur är det med kryptering av det som läggs ut på nätet?
ingen krypering eller dålig kryptering?
Föredrar du ett dåligt lås eller inget lås på ytterdörren?
Något skydd är kanske bättre än inget skydd.
Eller är det kanske bättre om dörren inte syns? Security Through Obscurity.
// men vad vet jag, fråga en expert istället
Spekulera kan ju alla men nån kanske vet mera?
Vad är frågan då?
Som jag tolkar det, är frågan i tråden: vilket som är bäst, dålig kryptering, eller ingen kryptering?
Eller är frågan hur man gjorde i Miljödata-soppan, var det dålig eller ingen kryptering?
Som sagt, vad är frågan?
För att spekulera, jag gjorde det inte innan, jag tycker nog att något skydd är bättre än inget, så säger källan till all info, Flashback, att det finns en möjlighet att det är ett insider-jobb. Isåfall var kryptering inte en faktor, om datan alltså plockades hos Miljödata. Då är kanske inte problemet "krypteringen på internet", utan snarare att datan gick att plocka alternativt att datan ens skickades.
// men vad vet jag, fråga en expert istället
