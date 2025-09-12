Borderlands 4 (PC) - Verkar ha en del performance problem

Jag har inte skaffat spelet själv, men har tittat på ett par videos (se nedan) nu som visar att spelet verkar vara extremt tungdraget och lidet av stutters.

Daniel Owen

zWORMz Gaming

Inte ens en dator med 5090 och 9800X3D kan köra spelet i native 4K, med högsta inställningar och hålla minst 60fps (som kan ses i zWORMz Gaming video). Är väl i.o.f.s. inte helt nytt, det har varit fler spel som varit "för tunga" för den kraftfullaste (konsument) hårdvaran på marknaden.

Ligger man på minimum systemkraven så får man tydligen räkna med att köra spelet i 720p (uppskalat till 1080p) med i princip lägsta inställningar för att nå upp till runt 60fps.

Låst 30 fps i filmsekvenserna känns inte speciellt 2025.

Men det stora problemet (för mig iallafall) är problemen med stuttering. Det måste fixas.

Vet inte varför det envisas med att alla ska köra Unreal 5 just nu, det är långt ifrån bästa valet. Tycker det är lite konstigt också att dom inte har lyckats att hitta vad problemet beror på vid det här laget (det har ju varit ett vanligt problem i både Unreal 4 och 5).

Det här får en ju inte direkt att springa ut och köpa spelet nu vid releasen. Själv kommer jag att avvakta och se om problemen blir fixade. Sen så vill jag nog vänta tills all DLC är släppt, så att man får en komplett version av spelet.