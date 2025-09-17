Rengöra Oled TV (LG C3) utan att skada skärmen

🖥️ Fractal Design Node 804 • Asrock Fatal1ty X99M Killer • Intel 5820K • Noctua NH-U12S • Corsair Vengeance 16GB • Gigabyte GTX 970 • be quiet! Dark Power Pro 550w • 2x Intel 520 120GB • 2x 1TB • 1x 3TB
💻 Microsoft Surface Pro (8GB/128GB)
iPhone 11 64GB 🎧 SONY WH-1000XM3
🎵📲 SONY NW-ZX300 64GB [Region changed & Mr Walkman custom firmware loaded] + 256GB xtra • Audio Technica ATH-M50X
🖥️ Fractal Design Node 804 • Asrock Fatal1ty X99M Killer • Intel 5820K • Noctua NH-U12S • Corsair Vengeance 16GB • Gigabyte GTX 970 • be quiet! Dark Power Pro 550w • 2x Intel 520 120GB • 2x 1TB • 1x 3TB
[Stationär] i7 13700K, RTX3080Ti
[Laptop] i7 11800H + Liquid metal, RTX3070 + Liquid metal
Bild: 42" 4K 120hz
Ljud: Simgot SuperMix 4
Official Necrophor Site
http://www.facebook.com/Necrophor
Swedish Black/Death Metal
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600KF • GTX 1080 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X