Rengöra Oled TV (LG C3) utan att skada skärmen

Halloj!

Jag lider av svår skärmrengöringsångest efter att i princip aldrig ha lyckats rengöra en 4k TV utan att lämna märken, små repor, nya fläckar etc. På grund av detta har jag inte gjort rent min nya LG C3 på över ett år. Den är inte överdrivet smutsig men det har samlats en ansenlig mängd damm på skärmen som jag skulle vilja få bort. På nätet rekommenderas mikrofiberduk x2 + eventuellt destillerat vatten för att rengöra. Jag har dock erfarenhet av att torra trasor och damm lätt repar om det har råkat hamna ett lite hårdare korn av något på skärmen.

Hur gör ni?

Och

Har någon bra tips på var man kan köpa rätt sorts mikrofiberdukar (sådana man har för glasögon) fast större? Destillerat vatten antar jag att man kan köpa lite varstans.

Tar min trasa.
Duschar på liiiite vatten så den blir lätt fuktig.
Dubbel/trippelviker så den blir tjock = större och mjukare kontaktyta
Sveper lätt över skärmen
Finns det fläckar så tar jag något milt rengöringsmedel och bearbetar bort de väldigt försiktigt
Sveper bort det sista

https://www.mekonomen.se/polermaterial-turtle-11885128
Detta är den bästa duken jag någonsin använt. Lätt att använda, lätt att rengöra, lätt arbetad.

Jag köpte https://www.inet.se/produkt/8906714/inet-rengoringsspray-250ml-duk för att rengöra fettfläckar etc från min tv som andra dukar mest smetade ut. Utan att ens använda sprayen försvann alla fläckar galant med medföljande duk.

tar trasan som följer med, dränker den i vatten och kramar ur den så den e fuktig, torkar skärm, efteråt så rengör trasan ordentligt i varmt vatten för att få bort så mycket skit som möjligt så det inte repar nästa gång du torkar

varning för mikrofiberdukar, dem ska inte användas på glansiga ytor då det kan bli små repor av mikrofibrerna

Det är ju nästan omöjligt att veta vad som är rätt (eller tillräckligt rätt) här.

LG skriver: "A micro-fiber cloth is perfect for this." (guiden är för bland annat OLED).

Jag fick detta resultatet en stund när jag rengjorde min för första gången igår:

Fick ju nästan panik, men tack och lov så gick det bort efter en stund när jag torkade med en torr, fin mikrofiberduk (den lilla från detta kitet -- använde INTE vätskan överhuvudtaget).
Vet inte om det kom från smuts på skärmen eller om den första (grövre) mikrofiberduken jag använde var smutsig, men den använder jag inte till TV:n igen. Tycker det är skumt om det ska bli så av t ex fingeravtryck, det ser ju ut som en stor mängd fett, vilket det inte rimligtvis kan ha varit.

Hur ska vi ha det?

Jag har använt en mikrofiberduk till min TV (LG C3), med destillerat vatten. Har fungerat bra.

Visa signatur

🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600KF • GTX 1080 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X

