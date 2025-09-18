Lenovo T14s låser sig snabbt när den är inkopplad i dockningsstation

JesperS1314
Medlem
●
Hej alla, jag och kollegan har fått nya datorer på jobbet och har lite bekymmer. När dem är inkopplade i dockningsstationen med usb-c så låser sig datorn efter 30 sekunder max. Detta sker bara när den är inkopplad inte vid batteridrift.
Har varit in i varenda inställning i windows och kollat energisparlägen och skärmsläckare mm och allt står på över 5 min eller är ej aktiva så jag vet inte vad mer jag ska kolla.
Är det någon som har svar eller tips på liknande problem för det börjar bli ganska irriterande att behöva logga in så fort man vänder sig om och tar ett papper ur skrivaren.
